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Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz açıklaması: Fedakarlık yapıyoruz

#Fatih Dönmez#Doğal Gaz Fiyatları#Elektrik Fiyatları
Bakan Dönmezden elektrik ve doğal gaz açıklaması: Fedakarlık yapıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı canlı yayında elektrik ve doğal gaz fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz. Bundan sonra da bu uygulamalarımız devam edecek." dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Doğal gaz arzında sorun olmadığını ifade eden Bakan Dönmez, "Teknik alt yapı olarak herhangi bir sorun yok. Kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı." dedi.

"VATANDŞA EN AZ ŞEKİLDE YANSITIYORUZ"

Doğal gaz fiyatlarındaki artış ile ilgili de konuşan Bakan Dönmez, "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz." dedi.

Bakan Dönmez konutta kullanılan elektrik fiyatları ile ilgili olarak ise "Konuta artan maliyetleri tam yansıtmıyoruz. Bundan sonra da bu uygulamalarımız devam edecek." açıklamasında bulundu.

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NÜKLEER SANTRAL AÇIKLAMASI

"Doğal gaz ve elektrik faturalarının yarısını karşılıyoruz" diyen Bakan Dönmez konuşmasının devamında şunları söyledi:

Bu yıl 10 milyar metreküp fazla doğal gaz tüketiyoruz. Akaryakıtta vergi gelirlerinden 52 milyar lira oldu. Yıl sonuna kadar bu rakam daha da artacaktır. Eşel mobil sistemi devrede, desteğe devam edeceğiz.

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Türkali kuyularımızda ilk keşfimizi yaptığımız sahada üretim kuyuları hazırlıyoruz. Sahayı genişletiyoruz. 40 kadar kuyu kazacağız. İlk 10 kuyudan sonra üretime geçmiş olacağız.

Bu yıl sonu veya 2022 yılbaşında Sakarya'nın yanında başka bir sahada keşif amaçlı bir sondajımız olacak. Hedef 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak.

Türkiye'de 2., 3. ve hatta ileride 4. nükleer santrali planlayabiliriz. Rusya ile güzel ilerleyen bir proje var. Bu diğer alanlarda neden tekrarlanmasın? Soçi'deki görüşmede konu gündeme geldi. Her iki taraf da konuya olumlu yaklaştı.

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#Fatih Dönmez#Doğal Gaz Fiyatları#Elektrik Fiyatları