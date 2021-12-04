Bakan Dönmez’den 'Dünya Madenciler Günü' mesajı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü, yayımladığı mesaj ile kutladı. Dönmez, "Dünyanın en zorlu mesleklerinden biri olarak kabul edilen madencilik, ülkemiz ve milletimizin kalkınması için büyük bir öneme sahip. Siz madenci kardeşlerimin başarılı çalışmalarıyla gelişen madencilik sektöründe temel amacımız; ülkemizdeki teknolojinin yerlileştirilmesi ve madenlerin zenginleştirilerek ithalatın azaltılması olacak. Madenlerimiz sizlerin sayesinde toprağın altından gün yüzüyle buluşuyor. Emeğinizle ortaya çıkan ürünler, evlerimiz, okullarımız, hastanelerimiz, sanayimiz ve teknolojimizde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Varlığınız bize daima güç katıyor" ifadelerini kullandı.

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'90 MADEN TÜRÜNÜN 80’İ ÜLKEMİZDE BULUNUYOR'

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Bakan Dönmez, maden rezervlerine sahip olmanın güçlü bir maden ülkesi olmaya yetmediğini ifade ederek, "Dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80’i ülkemizde bulunuyor. Maden rezervlerine sahip olmak, güçlü bir madencilik ülkesi olmak için yeterli olmuyor. Madenleri işleyebilecek teknolojiye ve sisteme sahip olmamız ve madenleri katma değerli ürünlere dönüştürmemiz yine sizlerin emek ve çabalarıyla olacak. Türkiye, dünyaya artık sadece ham maden değil, yüksek teknoloji uç ürünler de ihraç edecek. Bu milli mücadelenin gerçek kahramanları sizlersiniz" dedi.

'150 BİN MADEN İŞÇİMİZE DOĞRUDAN İSTİHDAM SAĞLADIK'

Bakan Dönmez, Türkiye’nin dört bir yanında yaklaşık 150 bin maden işçisine doğrudan istihdam sağladıklarını vurgulayarak, "Sizin güvenliğiniz bizim her zaman önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek. Her bir madencimizin iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, sağlık kontrollerini aksatmadan çalışmalarını sürdürmelerine ve madencilerimizin branş eğitimlerini almalarına katkıda bulunacağız. Madencilik faaliyetlerinin salgın döneminde kesintiye uğramadan büyük özverinizle çalışmalarınıza devam ettiğinizin ve aldığınız büyük sorumlulukların farkındayız. Geriye dönüp baktığımızda, madencilik sektörü ile ilgili attığımız tüm bu adımların ülke ekonomimizde kalıcı faydalar sağladığını görmekten son derece mutluyuz. Anadolu coğrafyasının saklı cevherlerini emek ve alın teriyle gün yüzüne çıkaran siz madenci kardeşlerimin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun. Maden ocaklarında şehit düşen madenci kardeşlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı.