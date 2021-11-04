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Bakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi! Vatandaşın cebine yansıyacak

#Doğal Gaz#Doğal Gaz Tedarik#Son Dakika
Bakan Dönmezden doğal gaz müjdesi Vatandaşın cebine yansıyacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak" dedi. Bakan Dönmez ayrıca doğal gaz depolarının kapasitesini artırdıklarını söyleyerek, "Biz bu sene doğal gaz ve elektrikte bir arz sıkıntı yaşamadan kapatmış olacağız" açıklamasında bulundu.

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Bakan Dönmez'in açıklamalarından notlar;  

Elektriksiz ve doğal gazsız bir hayat düşünmemiz, bunları konuşmamız mümkün değil. Rusya ve Gazprom ile yıl onu bitecek bir sözleşme vardı. O kontratları bir miktar artış ile yenileme söz konusu olacak. Tedarikçiler taahhütlerine uydukları takdirde biz bir sıkıntı yaşamayacağız. Hem Güney Doğu hem de Trakya'da çalışmalarımız devam ediyor. 4-5 yıl önce Türkiye Petrolleri'nin günlük varil seviyesi 40 bin dolayındaydı. Şimdi bunu 60 bin varile çıkardık. Türkali-6 kuyusunda arama çalışmalarımız devam ediyor.

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