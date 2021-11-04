Bakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi! Vatandaşın cebine yansıyacak

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Bakan Dönmez'in açıklamalarından notlar;

Elektriksiz ve doğal gazsız bir hayat düşünmemiz, bunları konuşmamız mümkün değil. Rusya ve Gazprom ile yıl onu bitecek bir sözleşme vardı. O kontratları bir miktar artış ile yenileme söz konusu olacak. Tedarikçiler taahhütlerine uydukları takdirde biz bir sıkıntı yaşamayacağız. Hem Güney Doğu hem de Trakya'da çalışmalarımız devam ediyor. 4-5 yıl önce Türkiye Petrolleri'nin günlük varil seviyesi 40 bin dolayındaydı. Şimdi bunu 60 bin varile çıkardık. Türkali-6 kuyusunda arama çalışmalarımız devam ediyor.