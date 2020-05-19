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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 12:58,Son Güncelleme:

Bakan Dönmez'den 19 Mayıs kutlaması

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Bakan Dönmez'den 19 Mayıs kutlaması
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Asırlar boyu yanacak Milli Mücadele ateşinin sembolü ve o ateşin koru olan gençliğimizin bayramı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Asırlar boyu yanacak Milli Mücadele ateşinin sembolü ve o ateşin koru olan gençliğin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Dönmez, paylaşımında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.

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