Bakan Dönmez'den 19 Mayıs kutlaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Asırlar boyu yanacak Milli Mücadele ateşinin sembolü ve o ateşin koru olan gençliğin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Dönmez, paylaşımında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.