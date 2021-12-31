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Bakan Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi personeliyle bir araya geldi

#Fatih Dönmez#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Yavuz Sondaj Gemisi
Bakan Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi personeliyle bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak’ta Filyos Limanı'nda bakım çalışması devam eden Yavuz Sondaj Gemisi personeli ve aileleriyle bir araya geldi. Bakan Dönmez, "Onlar fiilen operasyonlarına devam ediyorlar. Kanuni ve Fatih Sondaj Gemilerimiz. Yine Barbaros Hayrettin Paşa şu anda Karadeniz'de sismik araştırmalarına devam ediyor. Öte yandan Akdeniz'de MTA Oruç Reis Gemisi sismik araştırmalarına devam ediyor. Bugün yılın son günü ve yeni yılın ilk saatlerini çalışan arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle geçirmek maksadıyla bir araya geldik" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, akşam saatlerinde Filyos Limanı'nda bakım çalışması devam eden Yavuz Sondaj Gemisi’nde gemi personeli ve aileleriyle bir araya geldi. Personelle selamlaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm personel ve aileleri ile sohbet ederek tüm herkesin yeni yılını kutladı.

Bakan Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi personeliyle bir araya geldi



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Yavuz Sondaj Gemisi’nde gemi personeli buluşmasına eşi Zeynep Dönmez de eşlik etti. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve eşi katıldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Değerli basın mensupları şu anda Yavuz Sondaj Gemisi'nin yemekhanesinde personel ve aileleri ile birlikte 2021'in son günü, son gecesi belki bir kaç saat sonra 2022'nin ilk saatlerinde birlikte geçireceğiz. Bildiğiniz gibi bakanlığımız yılın son günü yılbaşılarını sektörümüzde çeşitli alanlarda çalışanlarımızla birlikte, kardeşlerimizle birlikte geçiriyoruz. Zaman zaman maden ocaklarına iniyoruz. Zaman zaman bir santralde olabiliyoruz. Bu sene de Filyos'ta Yavuz Sondaj Gemisi'ndeyiz. Filyos'ta Yavuz Sondaj Gemisi var ama Karadeniz açıklarında iki gemimiz daha var. Onlar fiilen operasyonlarına devam ediyorlar. Kanuni ve Fatih Sondaj Gemilerimiz. Yine Barbaros Hayrettin Paşa şu anda Karadeniz'de sismik araştırmalarına devam ediyor. Öte yandan Akdeniz'de MTA Oruç Reis Gemisi sismik araştırmalarına devam ediyor. Bugün yılın son günü ve yeni yılın ilk saatlerini çalışan arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle geçirmek maksadıyla bir araya geldik. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımıza 2022 yılının sağlık, mutluluk ve esenlik içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum. Başarılarının da devamını diliyorum" diye konuştu.

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#Fatih Dönmez#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Yavuz Sondaj Gemisi

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