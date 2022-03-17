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Bakan Dönmez: Vatandaşımız, kalıcı yaz saati uygulaması ile 9,2 milyar lira kazanç elde etti

#Fatih Dönmez#Yaz Saati Uygulaması#Açıklama
Bakan Dönmez: Vatandaşımız, kalıcı yaz saati uygulaması ile 9,2 milyar lira kazanç elde etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2016 yılında geçilen kalıcı yaz saati uygulamasına değinerek, “Uygulama neticesinde bugüne kadar yaklaşık 8,3 milyar kilovatsaat tasarruf sağladık. Bu tasarrufla vatandaşımız, yaklaşık 9,2 milyar lira kazanç elde etti” dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu'nun yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine yönelik tasarıyı onaylamasının ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ile ilgili her türlü konuya stratejik ve bilimsel bir gözle yaklaştıklarını ifade eden Bakan Dönmez, “Enerji verimliliği ve tasarrufu, bakanlık olarak çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz hususların başında geliyor. Bu çerçevede 2016 yılında yaz-kış saat uygulaması konusunun bilimsel olarak incelenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma başlattık” dedi.

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"SÜREKLİ YAZ SAATİ UYGULAMASI DÜNYAYA ROL MODEL OLDU"

Akademisyenlerin çalışmaları sonucu ortaya çıkan bilimsel rapor doğrultusunda 2016 itibarıyla kalıcı yaz saati uygulamasına geçildiğini hatırlatan Dönmez, “Uygulama neticesinde bugüne kadar yaklaşık 8,3 milyar kilovatsaat tasarruf sağladık. Bu tasarrufla 9,2 milyar lira vatandaşımız kazanç elde etti” diye konuştu.

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Bakan Dönmez, değerlendirmesine şöyle devam etti:

“Maalesef buradan kendine ve siyasetine malzeme çıkarmaya çalışan birileri bu uygulama aleyhine sürekli mesnetsiz bir şekilde eleştiri yapmaya çalıştılar. Halbuki ülkemizin en saygın üniversitesinde en saygın bilim adamlarımızın yaptığı çalışma ile hayata geçirdiğimiz, bizde 6 yıldır uygulanan sürekli yaz saati uygulaması dünyaya rol model oldu. Biz işimizi stratejik ve bilimsel çerçevede yapıyoruz. Bizim işimiz memleket, gücümüz insanımız.”

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AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI TARTIŞMALARI

Avrupa Parlamentosu, toplu olarak tüm Avrupa Birliği ülkelerinde aynı anda geçilen yaz-kış saati uygulaması ile ilgili bir oylama yaptı. 26 Mart 2019 tarihinde yapılan oylama sonucu Avrupa Birliği ülkeleri enerji tasarrufu amacıyla kullandıkları saat uygulamasını seçmede serbest bırakıldı. AB üyelerinin hem ülke içinde hem de AB çapında ekonomik kaybı azaltacak şekilde karar vermesi çağrısında bulunuldu.

ABD SENATOSU YAZ SAATİ UYGULAMASINA ONAY VERDİ

Öte yandan, 15 Mart’ta ABD Senatosu, ülkede yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı. Tasarı, Senato Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edildi.
Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesinin birçok açıdan yararlı olacağını, suç oranları, intiharlar ve çocuk obezitesi gibi birçok olumsuzluğun azalmasına vesile olacağını bildirdi. Onaylanan tasarının ardından uygulamanın 20 Kasım 2023'te başlayacağı belirtildi.

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#Fatih Dönmez#Yaz Saati Uygulaması#Açıklama

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