Bakan Dönmez, Türkiye’de ilk kez üretilecek lityumun pilot tesisinde konuştu: Hedef 500 tonluk üretim

Cep telefonları, tablet ve bataryalarında kritik öneme sahip lityumda gelecek iki-üç yılda 500 ton üretim hedefleniyor. Bu sene yapımına başlanan tesisle ilk defa Türkiye’de lityum üretiminin yapılacağı bilgisini veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’de bulunan pilot tesisle lityum üretiminin sağlanacağını söyledi. Lityumun, pil ve batarya teknolojisinde kullanıldığına dikkat çeken Bakan Dönmez, “Tesisin yaklaşık bin 200 ton lityum ithalatı söz konusu. Burada lityumun pilot ölçekte yıllık on ton üretim kapasitesi var. Bir yıl icinde seri üretimle ilgili kararımızı vermiş olacağız. Üretim, Kırka tesisi için yaklaşık 500 tona çıkacak” diye konuştu.

YERLİ OTOMOBİLE BATARYA

Eti Maden, Kırka bor işletmesinin atıkları arasında lityum elementi bulunmasının ardından başlattığı üretim projesinde deneme üretimi aşamasına geldi. Bakan Dönmez, Kırka bor işletmesinde bulunan AR-GE merkezinde kurulan pilot lityum üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Dönmez, başta bataryalar olmak üzere çeşitli sanayilerde kullanılan lityum elementinin, bor üretimi sırasında ortaya çıkan atıklar içinde rastlanmasıyla projeyi başlattıklarını hatırlatarak, “Burası bir pilot üretim tesisi. Yıllık 10 ton üretim kapasitesi var” dedi. Dönmez, elektrikli otomobillerde kritik teknolojilerden birinin de pil ve yazılım olduğunu ibelirterek “Yerli otomobilde de burada üretilen lityumun kullanıldığı bataryaları kullanmış olacağız. Burada cevher üretiyoruz. 12 ton ham maddeyi alıp 3 tonuyla cevher üretiyoruz” dedi.

ATIKTAN LİTYUM

Dönmez, daha önce sıvı ve katı atıkların bertaraf tesislerinde depolandığına dikkati çekerek, şunları söyledi: “Son üç yılda bu projeyle sıvı atığın içinde ekonomik olarak değerlendirebileceğimiz maddeler analiz edildi. İçinde az miktarda lityum elementine rastladık. Bununla alakalı çalışmalarda 80 gram sıvı atıktan 60-63 gram saf su çıkıyor. Deka diye adlandırılan ham madde çıkıyor. Lityum karbonat dediğimiz 500 gramdan 0.1 gram lityum elde etmiş olacağız. 500-600 ton lityumu geri kazanma imkânını gördük. Ülkemizin bu alandaki önemli açığını Türkiye’de üretir hale gelmiş olacağız. Tesisle ilgili verimlilik çalışmaları ve testler yapılacak. Piyasalar değişiyor ancak tonu 20 bin dolar. Bazı ülkelerde üretiliyor ve dünyada yaygın değil. Elektrikli otomobillerin bataryada ihtiyaç göstermesi nedeniyle zaman zaman tedarik dar boğazı olabiliyor.” Bakan Dönmez, üretilecek lityumun ithal edilene kıyasla daha ekonomik olacağını da dikkat çekti.

‘KEŞİF YAKALANIRSA MÜJDE VERECEĞİZ’

Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fatih Dönmez, “İki katmanda çalışmaları tamamlamıştık. ‘Varsa açıklarız’ demiştik şu an sondaj bitti. Test, analiz ve mühendislik çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın programına göre, keşif yakalanırsa tespit yapılırsa bu müjdeyi paylaşmış olacağız” dedi.