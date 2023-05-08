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Bakan Dönmez seçim tedbirlerini açıkladı

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#Fatih Dönmez#Seçim#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Bakan Dönmez seçim tedbirlerini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 10:04

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde siber saldırılara karşı önlem aldıklarını açıkladı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri de aldık. SCADA ve iletişim altyapısı kontrollerini yaptık. Seçim günü kritik bölgeler için Emniyet Genel Müdürlüğümüzden destek talebinde bulunduk. İletişim sistemlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşılık Mobil Telsiz Sistemi ve Uydu Telefonu alternatifleri hazırlandı. Seçim günü görev alacak arıza ekip personeli sayılarını belirledik ve kriz merkezlerini oluşturduk" dedi.

Dönmez "14 Mayıs'ta tüm seçmenlerimizin oylarını güven içerisinde kullanabilmesi için Bakanlık olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçlerde il ve ilçe oy toplama merkezleri, Seçim kurulları, adliye binaları, seçimde kullanılacak havaalanları, parti binaları ve Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik noktaları besleyen şebeke unsurlarında ivedilikle bakım çalışmaları yapıldı. Yine kritik noktalarda bulunan genel aydınlatma tesislerinin çalışır durumları ve teçhizat kontrolleri tamamlandı. Envanterimize kayıtlı bütün jeneratörlerin durumları belirlenerek gerekli bakım ve onarım işlemleri yapıldı. Ayrıca jeneratörlerimiz kritik noktalar göz önünde bulundurularak operasyon merkezlerimize dağıtıldı" ifadelerini kullandı.

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#Fatih Dönmez#Seçim#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı

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