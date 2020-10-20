Bakan Dönmez, Sakarya sahasında gaz üretimi için 40 kuyu açılacağını söyledi: ‘Hedefimiz 2023’e yetiştirmek’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin 85 milyar metreküp yükseltilerek 405 milyar metreküpe çıkarıldığını cumartesi günü ilan etmesinin ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV’de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sakarya gaz sahasında şu ana kadar sadece Tuna-1 adlı kuyunun sondajının tamamlandığını ifade eden Bakan Dönmez, üretimin 2023 yılında başlayacağını hatırlattı.

KASIMDA BAŞLIYOR

Bu keşifle sonlandırılan bölgede önce tespit kuyuları açılacağı bilgisini veren Dönmez, “İki-üç tane, sonrasında üretim kuyularının sayısını önümüzdeki yıllarda belki 40’a kadar çıkacağız. Bu bölgede yine Sakarya Gaz Sahası’nda sismiğini henüz yapmadığımız 8 bin kilometrekarelik bir alan var. Onun sismiğine de kasım ayında başlıyoruz. Yaklaşık 5-6 aylık bir programımız var. 2021’in ilk yarısında oradaki sismik verileri alacağız. Yine orada değerlendirmeler yapılacak ve orada da yine keşif amaçlı sondajlarımız olacak” ifadelerini kullandı.

İLK ÇEYREKTE TAMAMLANACAK

Doğalgaz üretimini 2023 yılına kadar yetiştirmek için çalıştıkların altını çizen Fatih Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kronometre başladı. Türkiye Petrolleri’deki çalışanlarımız artık geriye doğru sayıma geçtiler. 2023’te Cumhuriyet’imizin 100. yılında kendi gazımızı, Karadeniz’den ürettiğimiz gazımızı vatandaşımızla buluşturacağız. Bu şekilde ön mühendislik çalışmaları başladı. Detay mühendislik çalışmaları için de görüşmeler ve çalışmalar devam ediyor. Bu iki-üç tane tespit kuyusu açacağımızı ifade etmiştik. Bunlarla birlikte önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde detay mühendislik çalışmaları da sonlandırılmış olacak. Çünkü burada deniz üstünde bir platform düşünmüyoruz çünkü derin denizden bahsediyoruz. Yaklaşık 2 bin metrelik bir derinlikten bahsediyoruz. Yani suyun üstünde hiç kimse bir şey görmeyecek o sahada, kıyıda göreceğiz.”

KARADA FİLYOS GÖRÜNÜYOR

Kuyu başında bazı valf vana kontrol sistemleri olacağını söyleyen Bakan Dönmez, “Komünikasyon için bazı teçhizatı oraya yerleştireceğiz ve burada toplanan gazı da kıyıya getireceğiz. En yakın mesafede olan nokta şu anda Filyos gözüküyor ama değişik çalışmalar da var. Oraya getireceğiz. Orada da yine karadaki ayrıştırma tesislerini yapacağız. Çünkü gelen gazın içerisinde istenmeyen partiküller olabilir. Onlar ilgili teknik standartlara göre ayrıştırılacak. Bu doğalgaz uygun basınca getirilecek ve sonra da bizim ulusal iletim sistemimize yani BOTAŞ’ın ana iletim sistemine bağlanmış olacak. Hedefimiz, tamamen bu şekilde belirlenmiş durumda” diye konuştu.

TÜRKALİ-1 4-5 KİLOMETRE UZAKTA

Fatih sondaj gemisinin aynı sahada açacağı ikinci tespit kuyusu Türkali-1’in ilkinden sadece 4-5 km uzakta olacağı bilgisini veren Dönmez, toplam üç kuyu daha açarak sahadaki rezerv tahmininin sağlamasını yapacaklarını ifade etti. Dönmez, “Türkali-1 aynı zamanda üretim kuyusu olacak. Sahaya ilişkin verileri iki ve üçüncü kuyularla teyit etmiş olacağız. Üretim için projelendirmeye esas verileri bu kuyulardan alacağız. İlave keşiften ziyade sahanın teknik özelliklerini netleştirmek için bakıyoruz” dedi.

YAVUZ ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

Kıbrıs adasında sondaj çalışması yürüten ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin egemenlik iddia ettiği alanlarda çalıştığı için AB ile Türkiye arasında gerilim yaratan sondaj gemisi Yavuz’un petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Bakan Dönmez, “Yavuz gemisi şu anda Mersin’in Taşucu Limanı’nda bulunuyor. Yavuz, şu anda Barbaros Hayrettin adlı sismik arama gemisinin çalışmalarından gelen veriler ışığında Selçuklu-1 kuyusu yakınlarında tekrar sondaja başlayacak” diye konuştu.

16 MİLYARDAN 400 MİLYAR METREKÜPE

Türkiye’nin doğalgazı 1970’li yılların başında ilk kez üretmeye başladığını, ağırlıklı olarak Trakya bölgesinde olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, “Henüz o zaman şehirlerimizde doğalgaz yoktu ve o kuyulardan da yakın civarlardaki bazı sanayi tesisleri doğalgaz kullanmaya başlamıştı. O tarihten bu tarihe neredeyse 45-50 yıl geçti. Üretilen toplam yerli üretim doğalgaz miktarı 16 milyar metreküp oldu. 50 yılda 16 milyar metreküp üretmişiz. Ama biz bir keşifte 400 milyarı aşkın bir miktarı bulmuş olduk. Dolayısıyla bu aradaki mukayese keşfin büyüklüğünü ortaya koyacaktır” dedi.