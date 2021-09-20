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Bakan Dönmez, Rusya Enerji Bakanı Şulginov ve Gazprom Başkanı Miller ile görüştü

#Fatih Dönmez#Nikolay Şulginov#Aleksey Miller
Bakan Dönmez, Rusya Enerji Bakanı Şulginov ve Gazprom Başkanı Miller ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ve Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile görüşerek, iki ülke arasındaki enerji projelerini değerlendirdi.

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AA / Dönmez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya’nın başkenti Moskova’da Şulginov ve Miller ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmelerinde, devam eden enerji projelerini ve yeni fırsatları ele aldıklarını kaydeden Dönmez, "Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli başlık olan enerji iş birliğimizi geliştirmek için verimli görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada da Miller ile Bakan Dönmez’in görüşmesinde doğal gaz alanında iş birliğinin seyri ve beklentilerin ele alındığı kaydedilerek, "Özellikle gaz tedariki konusu istişare edildi. Taraflar, Rus gazını Karadeniz üzerinden tüketicilere güvenilir bir şekilde taşıyan Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarının çalışmalarını takdir ettiler." ifadelerine yer verildi.

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#Fatih Dönmez#Nikolay Şulginov#Aleksey Miller