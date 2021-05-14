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HaberlerEkonomi HaberleriBakan Dönmez olumlu gelişmeyi rakamlarla duyurdu: İlk 3 ayda yüzde 41 arttı!
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.05.2021 - 20:01 | Son Güncelleme:

Bakan Dönmez olumlu gelişmeyi rakamlarla duyurdu: İlk 3 ayda yüzde 41 arttı!

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Bakan Dönmez olumlu gelişmeyi rakamlarla duyurdu: İlk 3 ayda yüzde 41 arttı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın ilk 3 ayında maden üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 306 milyon tona ulaştığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından geçen yılın ilk 3 ayında 217 milyon ton maden üretildiği bilgisini paylaştı.

Maden üretiminde bu yılın hızlı başladığına dikkati çeken Dönmez, "2021’in ilk üç ayında maden üretimimiz 306 milyon tonu aştı. İlk üç ayda 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 41 daha fazla maden ürettik. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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