Bakan Dönmez: Mezun olarak ülkemize dönen nükleer enerji uzmanımız 186’ya ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin enerjisini yüksek tutmak ve ülkeyi enerjide her anlamda merkez ülke yapmak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini bildirdi. Türkiye’yi enerji üretimi, teknolojileri ve insan kaynağında dünyaya örnek bir ülke haline getirmek istediklerini belirten Dönmez, "Bu amaçla ortaya koyduğumuz en önemli projelerimizden olan Akkuyu NGS’deki yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken nükleer enerjideki eğitim atağımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz. Türkiye’ye nükleer teknolojiyi taşıyacak ve ülkemizin nükleer enerjideki zihni altyapısını inşa edecek uzmanlarımız eğitimlerini tamamlayarak ülkemize dönmeye devam ediyor. Genç mühendislerimizden 43’ü daha dün mezun oldu. Son mezunlarımızla birlikte bugüne kadar eğitimini tamamlayarak ülkemize dönen genç nükleer enerji uzmanımız 186’ya ulaştı. Haziran’da ise 22 yüksek lisans mezunumuz göreve hazır şekilde ülkemize dönecekler. Bu yılki mezunlarımızla birlikte Akkuyu’da görev yapacak Türk nükleer enerji mühendisi sayısı 200’ü aşacak" dedi.

’AKKUYU NGS’DE GÖREV ALACAK’

Bakan Dönmez, gençlerin gösterdikleri başarının herkesin göğsünü kabarttığını belirterek,

"Okullarında üstün başarıların altına imza atmayı başardılar. Kendilerini milletimiz adına kutluyor ve iş hayatlarında başarılar diliyorum. Zorlu ve gerçekten yoğun bir eğitim sürecini geride bırakan uzmanlarımız, 2023’te devreye alacağımız Akkuyu NGS’de görev yapacak. Böylece hem ülkemizin ilk nükleer enerji santralinin tüm yapım ve işletme süreçlerine şahitlik edecek hem de Türkiye’nin nükleer teknoloji atağına öncülük edecekler. Tüm kalbimle inanıyorum ki dikkatli bir değerlendirme süreci sonunda seçilen bu öğrencilerimiz, sahip oldukları bilgi birikimiyle ülkemize büyük bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Dönmez, Rusya’nın nükleer enerji alanındaki en köklü üniversitelerinden Moskova Nükleer Fizik ve Mühendislik Enstitüsü ve Saint Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi’nde eğitim alan öğrencilerin, Akkuyu NGS’de en ön saflarda aktif olarak görev alacaklarını belirterek "Gençlerimize olan güvenimizin, Türk insanının kabiliyetinin ve kararlılığının en güzel örneklerini eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlerimiz bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Akkuyu NGS 2023’te Türkiye’ye enerji vermeye başladığında Türk mühendisinin yetenekleri çok daha açık şekilde ortaya çıkacak. Türkiye’nin enerjisi, Türkiye’nin gençleriyle yükselecek" dedi.