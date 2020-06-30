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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 12:40,Son Güncelleme:

Bakan Dönmez, Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Bakan Dönmez, Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binasında basına kapalı yapılan görüşme 40 dakika sürdü.  Bakan Dönmez'in Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile toplantısında, iki ülke arasında enerji alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji konusunda iş birliğinin arttırılması konularının görüşüldüğü öğrenildi. 

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