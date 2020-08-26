Bakan Dönmez: Karadeniz’de çıkan gazın sahibi de işletmecisi de Türkiye; petrolleri biz bulduk, biz çıkaracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri’nin (TP) milli bir kuruluş olduğunu belirterek, “Bu sahalarda operasyon da bize ait, ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz. Sahibi de işletmesi de TP’nin olacak. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Uzmanlık gerektiren bazı işler için tabii ki hizmet alacağız ” dedi.

200 KM’LİK BORU HATTI

Dönmez, katıldığı bir televizyon programında Karadeniz’deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bunun 2020’de denizlerde açıklanan keşiflerde birinci sırada yer aldığını söyledi.

Karadeniz’deki keşfin ardından ilk kuyuyla maliyet hesaplamanın oldukça güç olduğuna dikkati çeken Dönmez, “200 kilometrelik bir boru hattı döşememiz gerekiyor. Kıyıda yapılacak terminalin özellikleri çıkacak ona göre projelendirme ve mühendislik çalışmaları yapılacak. Sona maliyet çıkacak ona göre de gazın maliyeti hakkında konuşabiliriz. Her halükarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik olacak. Türkiye’deki vatandaşlarımız gazı daha ekonomik kullanır hale gelecekler” değerlendirmesinde bulundu. Dönmez, 2023’te Karadeniz’de ilk gaz üretimi hedefinin çok kısa da uzun da olmadığını vurgulayarak, hepsinin hesaplarının yapıldığını ve ilk 3 senede ilk gazın getirileceğini belirtti. Söz konusu keşfin Türkiye’yi talep ülkesi olmaktan çıkartıp, kaynak ülkesi olma konumuna getiren önemli bir keşif olduğuna değinen Dönmez, “Bu kaynağı önce kendi ihtiyacımız için kullanacağız. Keşifler devam ederse Türkiye bu gaz kaynaklarını Avrupa başta olmak üzere pazarlara ihraç etme imkanına da kavuşmuş olur” dedi.

YUKARI YÖNLÜ REVİZE

Bütün ilk keşif duyurularının ilk kuyunun keşfiyle birlikte yapıldığının altını çizen Dönmez, bundan 1-2 sene önce ABD’li şirket Exxon Mobil’in Kıbrıs’ın güneyinde ilk bulduğu sahanın keşifini ilan ederek bu kuyudan elde edilen rakamları verdiğini ifade etti. Dönmez, çalışma yürütülen sahanın verimli olduğunun altını çizdi. Dönmez, “Bu rakamı kim nereden aldı, hesap etti bilmiyoruz. Biz kimseyle paylaşmadık. 800 milyar metreküp bulsak onu ilan ederdik. Ona itibar etmiyorum. Sakarya gaz sahasının potansiyeli ortada. Ümit ederiz ki bu rakamlara da ulaşırız” diye konuştu.

YABANCI UZMAN ÇALIŞTIRIYORUZ

Bakan Dönmez, TP’de zorla emekliye sevk gibi bir uygulamanın olmadığını da vurgulayarak, gönüllülük esasıyla emekli olanların bulunduğunu söyledi. Deneyimli çalışanların genç nesle tecrübelerini aktardığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti: “İddia edildiği gibi deneyimli olanlar emekliye sevk edilmedi. O zaman nasıl bulduk bunları? Bu çalışmalar tecrübesiz ekiple yapılmaz. Yönetimde irade tamamen bizim yerli personelimizde. Bazı uzmanlık gerektiren işler var, denizlerdeki arama konusunda yeni tecrübe kazanıyoruz. Kendi kadromuza yabancı uzmanları alıp çalıştırıyoruz. Büyük ölçekli küresel bir şirket olacaksanız sadece kendi vatandaşlarınızla yürüyemezsiniz.”