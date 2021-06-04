Bakan Dönmez: Hedefimiz yenilenebilir enerjide merkez olmak

Türkiye’nin yenilenebilir kurulu gücünde dünyada 12. Avrupa’da 5. sırada olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, “Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü nisan sonu itibarıyla yaklaşık 52 bin megavata çıkardık. Böylece 19 yılda 4 kattan daha fazla artış yakaladık. 2002’de kurulu gücümüzün yüzde 38’i yenilenebilir kaynaklıyken bugün bu oranı yüzde 52’nin üzerine taşıdık” ifadelerini kullandı. Rüzgar ve güneş enerjisinde de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeliyle önemli bir atılım yapıldığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti: “Yaptığımız ilk YEKA yarışması, Konya Karapınar’a tahsis ettiğimiz bin megavatlık YEKA GES-1 oldu. Yenilenebilir enerjide kaynak, teknoloji ve piyasalar bazlı bir gelişim gösteriyoruz. Kaynak bazında yenilenebilir enerji elektrik üretiminde önemli bir pay alırken, yenilenebilir enerji teknolojileri üretiminde ‘Made in Türkiye’ dönemini başlattık. Son dönemde YEK-G ve Yeşil Tarife gibi uygulamalarla da serbest piyasa koşullarında hem üretici hem de tüketici bazında yenilenebilir enerjinin teşviki için adımlar attık.”

Öte yandan bin megavatlık yeni güneş YEKA’sı ve 2 bin megavatlık yeni rüzgar YEKA’sı için hazırlıkların sürdüğünü aktaran Dönmez, bu yıl toplam 4 YEKA yarışmasıyla 4 bin megavatlık ilave yenilenebilir kurulu gücün Türkiye’nin portföyüne dahil edileceğini bildirdi.

ÖRNEK ALIYORLAR

Bakan Dönmez, pek çok ülkeden Türkiye’nin YEKA modelinin kendi ülkelerinde uygulanmasıyla ilgili dönüşler aldıklarını belirterek, “Bu geri bildirimlerden büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Yaptığımız işin örnek alınması, işin doğru yapıldığının da en güzel göstergesi aslında. Yenilenebilir enerjide güçlü bir hedefimiz var. ‘Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir’ diyerek çıktığımız bu yolda Türkiye’yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu.

‘NÜKLEER ENERJİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ’

AKKUYU Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) birinci ünitenin reaktör kabının montajının da tamamlandığını bildiren Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Akkuyu NGS’de birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabının kurulumu tamamlandı. Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023’e doğru adım adım ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı nükleer enerji ile taçlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun.” Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS, 4 bin 800 megavat kapasiteye sahip dört reaktörden oluşacak. İlk reaktörünün 2023’te devreye alınması planlanan santralden, yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek.

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