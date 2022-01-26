Bakan Dönmez: Elektrikte kademeli tarife değişebilir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılarYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Karda aracı hasarlanana sigorta rehberiKarda aracı hasarlanana sigorta rehberi#Trafik Kazası
Fatih Terimin kabul etmediği bomba teklif Burak Elmas açıkladıFatih Terim'in kabul etmediği bomba teklif! Burak Elmas açıkladı#Galatasaray
İstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbusİstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbus#İstanbul
AK Parti MYKda konuşuldu: Metaverse önlemiAK Parti MYK'da konuşuldu: Metaverse önlemi#Metaverse
ABDden Putine tehdit gibi mesajABD'den Putin'e tehdit gibi mesaj#ABD
O meşhur 87 kışında ne olduO meşhur 87 kışında ne oldu?#İstanbul
Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek hak, savunmak suç muCumhurbaşkanı’na hakaret etmek hak, savunmak suç mu?#Sedef Kabaş
Kar esareti sırasında İmamoğluna balıkçıda yemek tepkisiKar esareti sırasında İmamoğlu'na 'balıkçıda yemek' tepkisi#Ekrem İmamoğlu
Paşinyandan normalleşme mesajı: Antalya Forumuna katılabilirimPaşinyan'dan normalleşme mesajı: Antalya Forumu'na katılabilirim#Nikol Paşinyan
Linç operatörleriLinç operatörleri#Linç
Hadise hazırlıklara başladı... Bahara düğün varHadise hazırlıklara başladı... Bahara düğün var!#Hadise
Özge Gürel müjdeyi verdiÖzge Gürel müjdeyi verdi#Özge Gürel
Bakan Varanktan İmamoğluna tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmazBakan Varank'tan İmamoğlu'na tepki: 'Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz'#Mustafa Varank
Galatasaray, 6 numarasını Kanadada buldu Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldıGalatasaray, 6 numarasını Kanada'da buldu! Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldı#Transfer
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Dönmez: Elektrikte kademeli tarife değişebilir

#Fatih Dönmez#Elektrik#Kademeli Tarife
Bakan Dönmez: Elektrikte kademeli tarife değişebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önceki akşam Habertürk TV’de katıldığı programda enerji gündemi üzerine açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Kademeli tarife sonrası çok sayıda vatandaş son aya ait elektrik faturasının yüzde 100’ün üzerinde zamlı olarak geldiğinden şikayet etmişti. Enerji uzmanlarına göre kademeli tarifedeki 150 kilovatsaatlik baraj küçük bir evin sadece beyaz eşya kullanımı ile aşılıyor ve bu durumda vatandaş kabarık bir fatura ile karşılaşıyor.

‘HEP AYNI KALMAYACAK’

150 kilovatsaatlik barajın değişebileceğini söyleyen Enerji Bakanı Dönmez, “Bu ilk defa yıl başında başladığımız bir uygulama. Bu yıl içinde, belki 6 ayda da olabilir, biz verileri alacağız. Burada vatandaşımızın 150 kilovatsaat altında kalan tüketimleri ne kadar, kaç hanemiz 150 kilovatsaatin altında kalmış, kaç hanemiz birinci kademenin üstüne çıkmış. Bu verileri alacağız, değerlendireceğiz. Hakikaten bir ihtiyaç varsa burada tekrar bir miktar değişikliğine gidebiliriz. 150 kilovatsaat dedik bundan sonra hep 150 kilovatsaat gidecek diye bir kaidemiz yok. Şubatta bu kademeli uygulamanın ilk etkilerini almış olacağız. Zaman içinde de oturup burada bir ihtiyaç varsa tabii güncellenebilir” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ÖNCELİK KONUTLAR

Dönmez, bu haftanın en önemli konularından biri olan ve İran ile yaşanan doğalgaz krizine de değindi. Krizin en kısa sürede çözüme kavuşturulması ile çalışıldığını belirten Dönmez, “Karşı tarafa da bunu ilettik. Ülkemizin içinde bulunduğu yoğun kış şartları itibariyle. Benzer hava koşulları İran’ın batı tarafında da mevcut. Orada da çok ciddi gaz tüketiminin olduğu bir dönem. Bizim burada önceliğimiz konutlar, işyerleri. Bunların yoğun kış şartları altında gazsız kalmasını arzu etmeyiz. O açıdan ilk etapta sanayi ve iş verenlerimizle temasa geçmek suretiyle bu 10 günlük süreci biraz fedakarlık yaparak nasıl atlatabiliriz bunun planlamasını yaptık.

Kış aylarının başlamasıyla bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de depolardan bir miktar kullanılmaya başlandı. Bugün itibariyle 81 ilin 73’ünde geçmiş yıllarda olmayan tüketim bir söz konusu. İran’daki sorunu aşınca burayı daha rahat çözmüş olacağız. Bu süreçten daha az etkilenecek sanayi kuruluşlarıyla yaptık bu planlamayı. Sanayi kesimini birkaç günlük kısıntıyla yöneterek, vatandaşa etkisini hissettirmemeye gayret ediyoruz” şeklinden konuştu. Öte yandan Botaş yetkililerinin gaz kesintisini görüşmek üzere Tahran’a gittiği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Dönmez#Elektrik#Kademeli Tarife

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail