Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Dönmez: Elektrik ve doğal gazda indirim olacak

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Dönmez#Doğal Gaz#Elektrik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 15:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğal gaz indirimi ile ilgili yeni açıklamada bulundu.

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez doğal gaz ve elektrik için indirim gelebileceğini söylemişti.

CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'e konuşan Bakan Dönmez "2-3 aydır uluslararası piyasalarda bir miktar gevşeme var. Sanayici ve büyük tüketicilere maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyordu. Gerileme olunca yansıtıyoruz. Büyük tüketiciler ve sanayiciler şu an bir miktar daha indirimli almış olacaklar. Şubat başı itibarıyla doğal gazda yüzde16, elektrikte bunu yansıması yüzde 13 ile 16 arasında değişir. elektrik borsasındaki serbest fiyatları izleyeceğiz." dedi.

Gözden Kaçmasın

Bakan Dönmezden elektrik ve doğal gazda indirim müjdesiBakan Dönmez'den elektrik ve doğal gazda indirim müjdesiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Dönmez#Doğal Gaz#Elektrik

BAKMADAN GEÇME!

80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu! Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

#HOLLANDA
ABDnin gözü bu davada Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

ABD'nin gözü bu davada! Milyoner avukat hakkındaki suçlamalar akıl alacak gibi değil

#Alex Murdaugh
Yataktan zıpkın gibi kalkmayı sağlayacak alarm uygulamaları

Yataktan zıpkın gibi kalkmayı sağlayacak alarm uygulamaları

#Uyku