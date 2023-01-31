Bakan Dönmez: Elektrik ve doğal gazda indirim olacak

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez doğal gaz ve elektrik için indirim gelebileceğini söylemişti.

CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'e konuşan Bakan Dönmez "2-3 aydır uluslararası piyasalarda bir miktar gevşeme var. Sanayici ve büyük tüketicilere maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyordu. Gerileme olunca yansıtıyoruz. Büyük tüketiciler ve sanayiciler şu an bir miktar daha indirimli almış olacaklar. Şubat başı itibarıyla doğal gazda yüzde16, elektrikte bunu yansıması yüzde 13 ile 16 arasında değişir. elektrik borsasındaki serbest fiyatları izleyeceğiz." dedi.