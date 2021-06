Bakan Dönmez: Elektrik üretiminde rekor kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğal gazda kaynak çeşitliliğini sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve FSRU (Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi) projeleriyle artırdığını belirterek, cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisi resmi açılış töreninin gerçekleştirileceğini söyledi.



Dönmez, Gazi Üniversitesinde düzenlenen Yeni Akit Gazetesi Enerji ve Madencilik Şurası'nda, enerjide arz güvenliği, enerji teknolojilerinde yerlileştirme ve öngörülebilir piyasalarla milli enerji ve maden politikasının ana hatlarının çizildiğini hatırlattı.



Bu kapsamda doğal gaz arz güvenliğini teminat altına alarak Ertuğrul Gazi FSRU gemisi gibi adımlarla bu güvenin perçinlendiğine dikkati çeken Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla cuma günü Hatay Dörtyol'da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz. Gemimiz nisanda Hatay'a demir atmıştı. Ertuğrul Gazi'nin yerinde daha önce BOTAŞ'a ait başka bir kiralık FSRU gemisi vardı. Şimdi onu göndereceğiz. Ertuğrul Gazi ilk Türk bayrağına sahip FSRU gemimiz olacak. Gemimiz 110 milyon standart metreküp doğal gaz depolama kapasitesiyle tek başına Hatay ve Osmaniye'nin konutlarının 1 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek." değerlendirmesinde bulundu.



Yenilenebilir enerjiden, hidrokarbon arama ve üretimine, nükleer enerjiden madenciliğe kadar her alanda yerli kaynak, yerli teknoloji ve yerli aklın önemine vurgu yapan Dönmez, bu kapsamda elektrik üretiminde de daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir enerjiyle güneşten rüzgara, jeotermalden hidroliğe kadar geniş bir yelpazede kamu, özel sektör ve üniversite birlikteliğiyle çalışmaların yapıldığını kaydetti.



Dönmez, toplam kurulu gücün yüzde 9,9'unu oluşturan rüzgar enerjisinde de Türkiye'nin adım adım 10 bin megavat kurulu güce doğru ilerlediğini ifade etti.



MAYISTA GÜNEŞ ENERJİSİNDE ÜRETİM REKORU KIRILDI



Mayıs sonu itibarıyla kurulu gücün yüzde 52,6’sının yenilenebilir, yüzde 64,2’sinin de yerli kaynaklardan oluştuğuna ve elektrik üretiminin de yüzde 56'sının yerli kaynaklardan elde edildiğine işaret eden Dönmez, şöyle konuştu:



"Yenilenebilir enerjideki yatırım ve teşviklerimizle güneşimiz her geçen gün daha parlak, rüzgarımız daha kuvvetli, suyumuz daha serin ve yer altı sularımız daha sıcak olacak. Yenilenebilir enerji Türkiye'nin geleceğine damga vuracak. 2021'de yenilenebilir enerjide birçok rekor da kırmayı başardık. 2021'in ilk beş ayında devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 96,8'i yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Mayıs ayında ise güneşimiz çok daha enerjik parladı. Mayıs'ta güneş enerjisinden 1468 gigavatsaat (GWh) elektrik üreterek aylık bazda üretim rekorumuzu kırdık. Yine aynı dönemde, güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 5,8'e yükselerek aylık bazda en yüksek orana ulaştı. Başka bir ifadeyle mayısta güneşimiz rekorlarla parladı."



MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN EKONOMİYE KATKISI 4 KAT ARTTI



Dönmez, son 10 yılda madencilik sektörünün de gayri safi yurt içi hasılaya sağladığı katkının 4 kat artışla yaklaşık 11-12 milyar liradan 46,7 milyar liraya yükseldiğini anımsatarak, madenciliğin ülke ekonomisindeki payının bugün yüzde 1,1 civarında olduğunu ancak bu rakamın daha yükseklere çıkacağını aktardı.



Madenciliğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en az etkilenen sektörlerden biri olduğuna dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"2019'a göre maden ihracatımız, 2020'de yüzde 1 gerileyerek 4,27 milyar dolar oldu. Yine de bu yüzde 1'lik düşüşe rağmen, toplam ihracatımız içerisinde madenciliğin payı bir önceki yıla göre yüzde 2,39'dan yüzde 2,52'ye yükseldi. Dönemin şartlarını düşündüğümüzde sektörün bu tür zorlu durumlar karşısında bile gücünü koruyabildiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamımız ise 2,3 milyar oldu. Madencilikte kaynak ve teknoloji odaklı bir iş süreci izliyoruz. Sektörümüzün gelişimi için sektör temsilcilerimizle yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz. Kamu olarak gereken her türlü desteği vereceğiz."

Dönmez, petrolde de karada yapılan çalışmalarla günlük yurt içi üretimin 60 bin varilin üzerine çıktığını dile getirerek, 2023’te günlük petrol üretiminin 100 bin varile ulaşacağını söyledi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın