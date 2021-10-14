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Bakan Dönmez: Ek kaynaklar için görüşmeler devam ediyor

#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Fatih Dönmez#Kaynak
Bakan Dönmez: Ek kaynaklar için görüşmeler devam ediyor

Türkiye’nin Avrupa ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Öncelikle ülkemizin uzun dönemli doğalgaz anlaşmalarının olması elimizi rahatlatan bir unsur. Maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için çaba gösteriyoruz” dedi.

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Avrupa’da enerji fiyatlarının tarihi rekorlar kırdığını, tedarik sorununun çözülememesi durumunda durumun daha da kötüleşeceğine yönelik öngörüler bulunduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa’da enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye’nin bölge ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada olduğunu vurguladı. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nın açılışına video konferans yöntemiyle katılan Dönmez, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin teknik altyapı noktasında güçlü bir durumda olduğuna dikkat çekti.

Dönmez, “Uluslararası boru hatları, yer altı doğalgaz depolama, LNG ve FSRU tesislerimiz gibi sistemi ciddi oranda besleyen kaynaklara sahibiz. Depolamada gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Öncelikle ülkemizin uzun dönemli doğalgaz anlaşmalarının olması elimizi rahatlatan bir unsur. Diğer taraftan doğalgaz ihtiyacımızın bu sene yaklaşık yüzde 20 artmasını öngörüyoruz. Farklı tedarik kanallarından ilave talebi karşılamak üzere planlamalarımızı yaklaşan kış şartlarına göre sürekli güncel tutuyoruz” dedi.

3.1 MİLYAR TL DESTEK

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Dünya genelinde rekor seviyede artan enerji fiyatlarından Türkiye’nin de etkilendiğine işaret eden Bakan Fatih Dönmez, “Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Elektrikte yaptığımız sosyal destek yardımlarıyla bugüne kadar 2.1 milyon haneye 3.1 milyar liralık destek sağladık. Hanehalkını, esnafımızı ve üreticilerimizi korumak için elimizdeki bütün imkanları sonuna kadar kullanacağız.” diye konuştu.

KARADENİZ’DEKİ ÇALIŞMALAR

Denizlerde devam eden çalışmalara da değinen Bakan Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz’deki çalışmalara destek vermek için bölgeye gittiğini anımsattı.

Dönmez, Filyos’ta sondaj kulesinin yeniden montajının ardından Yavuz gemisinin Karadeniz’deki ilk sondajına başlayacağını kaydetti. Karadeniz gazında çalışmaların takvime uygun ilerlediğinin altını çizen Dönmez, “Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027’de en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında, Türkiye’nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek” ifadelerini kullandı.

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#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Fatih Dönmez#Kaynak

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