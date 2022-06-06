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Bakan Dönmez duyurdu: Hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz

#Fatih Dönmez#Karadeniz#Doğalgaz
Bakan Dönmez duyurdu: Hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz gazını taşıyacak boruların montaj işlemini yapacak geminin Filyos'a doğru hareket ettiğini duyurdu.

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Bakan Dönmez Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı.

 

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#Fatih Dönmez#Karadeniz#Doğalgaz

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