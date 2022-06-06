Bakan Dönmez duyurdu: Hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz

Bakan Dönmez Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı.
Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz.🎯— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 5, 2022
Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı.🚢 https://t.co/GmHD1baxZR