Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz gazı için en ekonomik yol Türkiye

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Doğu Akdeniz gazının pazarlara gidebileceği en kısa, ekonomik ve hızlı yolun Türkiye’den geçtiğini ifade eden Bakan Dönmez, “Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Nisan ayında da gideceğimizi öngörüyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce teknik düzeyde Doğu Akdeniz’de keşfedilen gazların Türkiye’ye, bir kısmının da Türkiye’den Avrupa’ya nakliyle ilgili teknik düzeyde bazı temaslarımız olmuştu. Avrupa da enerjide dışa bağımlı. Onların yeni kaynak, rota ve keşiflere ihtiyacı var. Doğu Akdeniz’de sadece İsrail de keşif yapmadı. Mısır’da da bir keşif oldu. Doğu Akdeniz, hidrokarbonlar açısından potansiyeli yüksek bir bölge olarak dikkat çekiyor. Gazı bulduktan sonra eğer pazarlara ulaştıramıyorsanız ekonomik olarak ne size ne de müşterilerinize bir faydası yok demektir. Onun için de pazarlara gidebilecek en kısa, ekonomik ve hızlı yol Türkiye’den geçiyor. Şu anda en ekonomik güzergah Türkiye gözüküyor” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sık sık ifade ettiği ‘Kazan kazan modeliyle, her iki tarafın da kazanacağı bir uygun model üzerinden mutabakat sağlanırsa bu gazın en seri bir şekilde, en ekonomik bir şekilde Türkiye’ye bir kısmının da yurtdışına gönderilmesiyle ilgili adımları atabiliriz’ cümlelerini hatırlatan Dönmez, şunları söyledi:



YURTDIŞINA TAŞIYABİLİRİZ

“Temaslarımızla bu olabilir mi, bütçesi, takvimi nedir bunları ana hatlarıyla görüşmüş olacağız. Bizim topraklarımızda zaten mevcut hatlarımız ulusal iletim sistemimiz var, bir kısmı oradan rahatlıkla transfer edilebilir. Ama ileride daha yüksek seviyelerde bir miktarın taşınması gündeme gelirse belki ilave boru hatları da yapmak gerekebilir. Ama ilk etapta oradan gelebilecek bir gazın rahatlıkla hem ülke içerisinde hem de yurtdışına taşıyabiliriz.”

CNNTürk’te Hafta Sonu programında konuşan Bakan Dönmez, şu anda Avrupa’nın Rus gazına bağımlılığının yaklaşık yüzde 40 seviyelerinde olduğunu kaydetti. Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye de doğalgaz ithalatının yüzde 40’ını, petrol ithalatının yüzde 25’ini Rusya’dan gerçekleştiriyor. Son yaşanan Ukrayna krizi enerji anlamında şu an için bizi etkilemez gibi görünüyor. Gazprom ile da BOTAŞ sık sık görüşüyor. Şu andaki sevkiyat planına uyduklarını görüyoruz. Yaptığımız sık sık da diyaloglarımız var. Herhangi bir sorun öngörmüyoruz. Rusya kaynaklı enerji azında Türkiye’nin tedariki bakımından bir problemin olmadığını doğalgaz açısından rahatlıkla söyleyebiliriz.”

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‘FİYAT ARTIŞLARI KEYFİ DEĞİL’

AKKUYU Nükleer Santralı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Fatih Dönmez, “Akkuyu Nükleer Güç Santralinde yatırımla alakalı birtakım taahhütleri var. İnşallah 2023’te ilk üniteyi devreye alacağız, sonra her yıl birer yıl arayla diğer üniteleri de devreye alacağız. Şu an itibariyle bize yansıyan bir gecikmek yok, sahada işler normal yürüyor. Akkuyu’nun kazancının yüzde 20’si bize kalacak. Sinop ve Trakya’da düşünülen nükleer santrallerin de planlamaları eş zamanlı devam ediyor.” Bakan Dönmez, fiyat artışları ile ilgili olarak da, “Bizim üzerinde tartıştığımız konu elektrik üretim maliyetlerinin artması. Burada da bir keyfilik söz konusu değil. Rekabete dayalı bir piyasadan bahsediyoruz. Arz talep dengesiyle oluşan bir fiyat var” diye konuştu.