Bakan Dönmez: Doğalgaz müjdesi için gün sayıyoruz

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Yeni Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santralleri Açılış Töreni’nde konuşan Dönmez, Türkiye’nin yenilenebilir enerjiden nükleer enerjiye, enerji verimliliğinden madenciliğe kadar her alanda başarı hikâyesi yazdığını söyledi. Dönmez, Türkiye’nin kurulu gücünün birkaç ay içinde 100 bin megavata ulaşacağına dikkati çekerek, “Türkiye’nin 81 il merkezinde bugün doğalgaz kullanılıyor. Karadeniz’deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz” şeklinde konuştu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ



Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modeliyle teknoloji geliştirme odaklı yenilenebilir enerji politikası izlendiğini vurgulayan Dönmez, 2021 içinde bugüne kadar devreye alınan 3 bin 144 megavatlık kurulu gücün yüzde 97.5’ini yenilenebilir kaynakların oluşturduğunu belirtti. Dönmez, EPDK binasının yanı sıra 607 megavat kapasiteli 3 yeni yenilenebilir enerji tesisinin devreye alındığını belirterek, “Adıyaman, Bingöl ve Balıkesir’de biri güneş enerjisi, biri biyokütle diğeri de hibrit olmak 3 yeni tesisle daha yenilenebilir enerjide her zaman ifade ettiğimiz ‘Daha Fazla Yerli, Daha Fazla Yenilenebilir’ anlayışımıza bir tuğla daha ekliyoruz” dedi.

VATANDAŞA 3 MİLYAR LİRALIK DESTEK

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Bugüne kadar vatandaşa 127 milyar liralık enerji desteği vererek faturalardaki yükü bir nebze azalttıklarını ifade eden Dönmez, “Önümüzdeki dönemde faturalardaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız” diye konuştu.