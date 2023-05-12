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Bakan Dönmez, CNN TÜRK'te açıkladı: Gabar'daki rezerv pompa fiyatlarına olumlu yansıyacak

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#Bakan Dönmez#Gabar#Petrol
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 17:18

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada Gabar'da keşfedilen rezervin 1 milyar varil olduğunu ve pompa fiyatına olumlu yansıyacağını açıkladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar...

9 Nisan'da adaylar açıklanır açıklanmaz biz de seçim bölgemize geldik. Hükümetimizin son 20 yılda yaptığı muazzam yatırımlar var. 36 milyar dolarlık bir yatırım var. İçinde bulunduğumuz Odunpazarı da yoğun bir ziyaretçi alıyor. Bu çalışmaları yapar yapmaz 5 tane stratejik alan belirledik. Teknoloji, sanayi, altyapı, insana yatırım, kültür ve turizme yatırım. Birçok markamıza ev sahipliği yapmış bir kentimiz Eskişehir. Burası aynı zamanda üniversite kenti. 3 tane devlet üniversitemizde gençlerimizi okutuyoruz. Bunun yanı sıra tarım kenti. Tarımsal hasılat oldukça iyi.

Arazilerimizin yarısının üstünde bir kısmını sulayabiliyoruz. Gençlerimize şimdi kariyer ve istihdam alanında bir organizasyonumuz olacak. Sanayiye gidiyoruz, "ben işçi arıyorum" diyor. Sokakta geziyoruz gençler, "iş arıyoruz" diyor. Bu hamleyle onları bir araya getireceğiz.

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Yıllardan beri burada bor üretiyoruz, dünyanın en kaliteli boru. Bu büyük projeler hem yerel hem de ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak. Eskişehir'in değerini artıracak her projeye "evet" diyoruz.

"KARADENİZ GAZI 500 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE"

710 milyar metreküplük rezerv 500 milyar dolarlık bir ekonomik karşılığı var. Geçtiğimiz yıl petrol fiyatları yüksekti. Petrol üretimiyle birlikte yerlilik oranını artırmış olacağız.

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"POMPA FİYATLARINA OLUMLU YANSIYACAK"

Gabar'da üretimde henüz ilk kuyu var. Türkiye'de kuyu üretimimiz 50-60 varil. Şehit Aybüke Öğretmen kuyularındaki üretimde binin üzerinde olacak. Kuyu sayısını günlük 100 varile ulaştırmamız lazım. Üretim tam kapasite çıktığında hem devletimiz hem ülkemiz kazanacak demiştik. Elbette pompa fiyatlarına olumlu yansıyacak.

Gabar'da şu an 1 milyar varil olarak hesapladı. Bunun üretilebilir kısmı ilk kuyudan alınan verilerle %60 civarında. Yukarı yönde revize olabilir. Akışkan bir petrol. Bu saha Esma Çevik sahasına çok yakın. Esma Çevik'te şu an 9-10 kuyuya çıktı. Orada üretilebilir %60 olarak belirledik. Türkiye açısından büyük bir değer.

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#Bakan Dönmez#Gabar#Petrol

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