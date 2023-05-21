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Bakan Dönmez bir sonraki aşamayı açıkladı: Doğu Karadeniz, orada petrol bulma ihtimalimiz var

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#Fatih Dönmez#Karadeniz Gazı#Karadeniz Petrol Arama
Bakan Dönmez bir sonraki aşamayı açıkladı: Doğu Karadeniz, orada petrol bulma ihtimalimiz var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 22:03

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol keşiflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Ağırlıklı olarak Zonguldak açıklarında çalışıyoruz. Ordu açıklarındaki sismik çalışmalarımızı tamamladık. Bir sondaki aşamada Doğu Karadeniz'e gideceğiz. Orada petrol bulma ihtimalimiz var. Trabzon-Rize açıklarında bir sondajımız daha olacak. Batı'dan Doğu'ya potansiyel görülen her yere girilecek." ifadelerini kullandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haber Global'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Petrol keşiflerinde gelinen son duruma da değinen Dönmez, çalışmalarda bir sonraki aşamayı duyurdu. 

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları...

28 MAYIS MESAJI: EN BÜYÜK RAKİP REHAVET

Cumhur İttifakı her halükârda bu seçimin kazananı olmuştur. En büyük rakip rehavet. Biz sandığa sahip çıkarsak bir sıkıntı yaşamada seçimi alacağız. Bir kez daha destek verme anlamında genelde olumlu bir hava var.

24 Nisan itibarıyla sistemde bazı yazılım değişikliklerine ihtiyacımız olduğu için 1 hafta kadar okuma yapmadık. Mayıs başı itibarıyla faturalar çıktı. Türkiye'deki abonelerin ilk faturaları bu ayın sonuna kadar gidecek. Her vatandaşımız bundan yararlanmış olacak. Bu 1 yıllık desteklemenin toplam tutarı 40 milyar lira olacak.

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DOĞU KARADENİZ'DE PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI

Karadeniz'de çalışmalar devam ediyor, edecek. Yeni sahalarda keşif amaçlı sondajlarımızı da yapacağız. Ağırlıklı olarak Zonguldak açıklarında çalışıyoruz. Ordu açıklarındaki sismik çalışmalarımızı tamamladık. Bir sondaki aşamada Doğu Karadeniz'e gideceğiz. Orada petrol bulma ihtimalimiz var. Trabzon-Rize açıklarında bir sondajımız daha olacak. Batı'dan Doğu'ya potansiyel görülen her yere girilecek.

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"DÜN AYBÜKE YALÇIN 2. KUYUNUN SONDAJ ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Gabar'daki çalışmalarımıza 4 yıl önce başladık. Dünyanın en kaliteli petrolü Gabar'da çıktı. Niçin son yıllara kaldı? Bunun seçim yatırımıyla bir ilgisi yok. Son 5-6 yıldır bu bölgedeyiz, terör nedeniyle daha evvel giremedik. Biz şimdi oralara güvenli bir şekilde gidebiliyoruz. Terör faaliyetlerinin sadece ülkeyi bölmek için değil, yer altı kaynaklarının kullanımına engel olmak için de olduğunu görüyoruz. Biz yeni keşiflere de imza atabiliriz Cudi ve Gabar'da. Dün itibarıyla şehit öğretmen Aybüke Yalçın 2. kuyunun sondaj çalışmalarına başladık. Oradan da bir üretim haberi gelebilir. 

"YERLİ GAZIMIZ ARZ GÜVENLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRDİ"

Enerji bugün hava, su kadar önemli. Son yıllarda hemen her ilimize doğal gaz götürdük. Enerjisiz hayatı sürdürmek mümkün değil. 1986'da almaya başladık Rusya'dan gazı. Biz Türk Akımını yapmamış olsaydık, gazı Karadeniz'in altından Rusya'dan direkt almamış olsaydık problemle karşı karşıya kalabilirdik. Türkiye bugüne kadar başlamış olduğu her projeyi zamanında bitirdi. Yerli gazımız arz güvenliğimizi güçlendirmiş oldu. Üretilebilecek fazla gazın yurt dışı pazarına satışıyla ilgili bir fırsat da elde etmiş olduk.

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YUSUFELİ BARAJINDA SON DURUM

DSİ aslında projeyi bitirdi. Su tutma işlemleri yapılıyor şu anda. Tahminimce 1-2 ay içerisinde deneme üretimleri artık başlayabilir. Üzerinde yıllarca çalıştığımız projelerimizden biri bu.

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#Fatih Dönmez#Karadeniz Gazı#Karadeniz Petrol Arama

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