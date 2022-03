Bakan Dönmez: Beşeri planda artık hiçbir güç bizi durduramaz

Haberin Devamı

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından 18. RLC Günleri düzenleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in video konferansla katıldığı etkinlikte, elektrik, elektronik, enerji, otomasyon, otomotiv ve aydınlatma sektörlerinden öncü firmaların, akademisyenlerin ve sektör profesyonellerinin bu sektörlere ilgi duyan öğrencilerle bir araya gelmesi amaçlanıyor.

Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmasında, öğrenci olduğu dönemde istenilen bilimsel makaleye ve deneysel pratiklerin olduğu detaylı çalışmalara ulaşma imkanlarının olmadığını belirterek, öğrendikleri bir bilgiden bir üst bilgiye ulaşmak için mevcut bilgilerinin üzerine yoğun bir şekilde zihni ve pratik çaba, uğraş ve alın teri inşa etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

İnsanların ve toplumların yaşadıkları olaylar ve edindikleri tecrübeler ile zaman içinde olgunlaşarak mükemmele doğru yol aldığını belirten Bakan Dönmez, “Bizim okuduğumuz yıllarda imkanların kısıtlı olmasından dolayı biz daha yavaş mesafe kat ediyorduk. İmkanların artması mesafelerin ivmeli bir şekilde artan hızla aşılmasını sağlıyor” dedi.

“BU ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN DEĞER ÜRETEN HERKESİN YANINDAYIZ”

Bakan Dönmez, Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübünün sloganı olan “Sadece derse girerek mühendis olunmaz” ifadesinin değerli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bir konuda gelişme, mesafe kat etmek isteniyorsa teorik bilgiye, okuldaki çalışmaya pratik çabayı, piyasa ve sektör tecrübesini eklemek gerekiyor. Üniversitede öğrencilerin eğitim ve tecrübe heybesine bir şeyler koymaya çabalayan gayretli öğrenci gençleri görüyor ve onlarla da gurur duyuyoruz. Her zaman onların yanında ve destekçisi olacağımızın bilinmesini de arzu ederim. Bu ülkenin geleceği için değer üreten herkesin yanındayız.”

Söz konusu öğrenci kulübünün düzenlediği etkinliğin çok önemli bir boşluğu doldurarak üniversite-sektör buluşmasını sağladığı bilgisini veren Dönmez, “Etkinlik çerçevesinde elektrik, elektronik, enerji, otomasyon, otomotiv ve aydınlatma sektörlerinden öncü firmaların, akademisyenlerin ve sektör profesyonellerinin bu sektörlere ilgi duyan öğrencilerle bir araya gelmesi gerçekten önemli bir ihtiyaç. Buralardan yetişecek öğrenciler gelecekte bu ülkenin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol üstlenecekler” diye konuştu.

Bakan Dönmez, sektör firmalarını öğrencilerle buluşturan organizasyonun, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması, onlara çeşitli iş ve staj imkanları sunulması, öğrencilerin hayata ve mesleğe hazırlanma sürecinde büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Bakan Dönmez, Türkiye adına yapılan her türlü olumlu çalışmaya kulak kabartmaya ve yapacakları işlerde gerektiğinde Türkiye’nin sivil güçlerinden destek alarak aklı ve gücü artırarak bir hizmet ortaya koymaya çalıştıklarını kaydederek, “Biz ülkemizi ve insanımızı seviyoruz. Ülkemize sevdalıyız. Sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Türkiye yol almaya başladı ve beşeri planda artık hiçbir güç bizi durduramaz. Sizler geleceğin güçlü Türkiye’sinin mimarlarısınız. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Her zaman yanınızdayız ve dayanışmamız her zaman devam edecek” dedi.

Bakan Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin 2023 yılının ilk çeyreğinde sisteme dahil edileceğini, Türkiye’nin 100 bin megavat kurulu enerji gücü olduğunu ve enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılması ile ilgili çalışmalara yaparak hem bilinç oluşmasını sağlamaya hem de tüketim oranlarını düşürerek Türkiye’nin kaynaklarına destek vermeye çalıştıklarını hatırlattı.

Bakan Dönmez’in konuşmasının ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından verimlilik konusunda karşılaşılabilecek bütün işlemlerin yer aldığı, öğrenci-mühendis-teknik personellerin bilinç kazanması için hayata geçirilen Enerji Verimliliği Merkezi’nin açılışı için temsili kurdele kesildi.

“SADECE ENERJİMİZİ DEĞİL, TÜM KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ KULLANMALIYIZ"

Açılışın ardından konuşan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

“Sadece enerjimizi değil, tüm kaynaklarımızı verimli kullanmamız gerekiyor. İnsan kaynağımızı, maddi kaynağımızı, vaktimizi ve nakdimizi de aynı şekilde verimli kullanmamız gerekiyor. Artık rekabette fark oluşturacak alanların başında verimlilik geliyor. Bunu de en iyi üniversitedeki öğretmenlerimiz biliyor. Yarın iş hayatına atıldığında, bir sanayi kuruluşunda ya da bir hizmet kuruluşunda çalıştığında verimliliğin ne kadar önemli olduğunu onlar da yakinen anlayacaklar. Verimlilik sadece bütçemizde bazı kaynakları tasarruf etmemize de yaramıyor. Özellikle enerjide verimlilik; enerjinin yarısına yakını fosil kaynaklardan elde ediyoruz. İlk önce yenilenebilir kaynakları kullanıyoruz, sonra doğal gaz-kömür gibi. Eğer ihtiyaç duyduğumuz işi, daha az enerji kullanarak üretebilirsek, o kadar da emisyon açısından da önemli bir etkisi olacak. Özellikle iklim değişikliği programında bu başlık, en önemli başlıklarımızdan birisi. Bu konuda da dikkatlerinizi çekmek istedim.”