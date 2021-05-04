Bakan Dönmez: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile iş birliğimiz kesintisiz sürüyor
Bakan Dönmez, "EBRD ile iş birliğimiz kesintisiz sürüyor. EBRD, 4300 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin hayata geçirilmesine katkı sağladı." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Dönmez, EBRD ile iş birliğinin kesintisiz sürdüğünü belirterek, "EBRD, 4300 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin hayata geçirilmesine katkı sağladı." ifadelerini kullandı.
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