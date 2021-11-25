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Bakan Dönmez açıkladı! Kapatılan kuyudan petrol fışkırdı

#Petrol#Fatih Dönmez#Doğal Gaz
Bakan Dönmez açıkladı Kapatılan kuyudan petrol fışkırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyusundan bugünkü teknoloji ile değerlendirildiği ve günlük 3 bin varilin üzerinde petrol üretimi yapıldığını söyledi.

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Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama çalışmaları devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 39 yıl önce kapatılan Varınca-1 kuyusundan petrol çıktığını ve günde 3 bin varilin üzerinde üretim yapıldığını açıkladı. 

13. Hidrokarbon Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'nda konuşan Bakan Dönmez "Eski sahalarımızı yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele alıyoruz. 1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyumuzu, bugün yeni teknolojilerle yeniden değerlendirdik ve günlük 3 bin varilin üzerinde bir üretimle devreye aldık" dedi.

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Dönmez ayrıca yeni sondaj gemisinin de filoya katılacağı ve Haziran, Temmuz gibi sondaj çalışmalarına başlayacağını söyledi.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

- 2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak.

- Eski sahalarımızı yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele alıyoruz. 1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyumuzu, bugün yeni teknolojilerle yeniden değerlendirdik ve günlük 3 bin varilin üzerinde bir üretimle devreye aldık.

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- (Filoya kazandırılan 4. gemi) 2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dahil olacak ve Haziran-Temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak İnşallah

- 2020 yılında; 22 milyon 269 bin 326 varil ham petrol, 457 milyon 826 bin 359 metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştirdik. Toplamda 880 milyon 713 bin 398 TL’lik devlet hissesini bütçeye gelir kalemi olarak yazdık.

- Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız, Tüm bu çalışmaların tamamlanmasını takip eden süreçte 2023 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda ilk faz üretime geçmeyi hedefliyoruz.

- Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Bunun yüzde 76’sını TPAO, kalan yüzde 24’ünü ise özel sektör eliyle ekonomimize kazandırdık. Doğalgaz üretiminde ise toplam 347,3 milyon metreküp üretimi gerçekleştirdik.

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