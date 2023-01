Bakan Dönmez açıkladı! Elektrik fiyatlarına indirim geliyor

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu'nun düzenlediği 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri' programına katıldı. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programda konuşan Dönmez, programa ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAKAN DÖNMEZ'DEN ELEKTRİK FİYATLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Dönmez, toptan elektrik fiyatlarında şubat itibarıyla yüzde 15-16'lık gerilemenin olabileceğini belirtti. Enerji Bakanı Dönmez, son aylarda doğal gaz fiyatlarında gevşeme meydana gelmesinin ardından bunun yansıtıldığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum devam ettiği müddetçe de bu indirimler gelmeye devam edecek. Tabii doğal gaz düşünce elektrik üretiminde de doğal gazın payı önemli bir etkisi var. Aynı şekilde oralara (elektrik) da yansımasını bekliyoruz. Belki yüzde 15-16 seviyesinde de toptan elektrik fiyatlarında da bir gerilime şubat ayı itibarıyla söz konusu olacak."

"TÜRKİYE’NİN HAKLILIĞI VE TÜRKİYE OLMADAN BU BÖLGEDE HİÇBİR PLAN VE PROJENİN İŞLEMEYECEĞİ ANLAŞILDI"



Son 20 yıldır güçlü bir siyasi iktidar ve güçlü bir liderlik olduğunu ve Türkiye'nin artık ötekileştirilen, yalnızlaştırılan ya da kenara atılan bir ülke olmadığını söyleyen Bakan Fatih Dönmez, "Biz her alanda mücadelesini dişe diş, kora kor veren bir ülke haline geldik. Hakkını sonuna kadar savunan, menfaatlerini korkmadan savunabilen bir ülke durumuna geldik. Akdeniz’de arama ve sondaj faaliyetlerine başladığımızda karşı karşıya kaldığımız siyasi baskıları herhalde sizler de biliyorsunuz, medyadan takip ettiniz. Hiçbirine eyvallah etmedik, geri adım atmadık, diklenmedik ama dik durduk. Hakkımızı her platformda da sonuna kadar savunduk. Bugün geldi Türkiye’nin haklılığı ve Türkiye olmadan bu bölgede hiçbir plan ve projenin işleyemeyeceği anlaşıldı" dedi.



"YEŞİL KALKINMA VE NET SIFIR EMİSYON HEDEFLERİMİZ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLADIĞIMIZ TÜRKİYE ULUSAL ENERJİ PLANI ENERJİDE GELECEK VİZYONUMUZDUR"



Türkiye Yüzyılı ile artık yeni bir döneme girdiklerini belirten Dönmez, "Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımlarımızı katlayacağımız, bugüne kadar yaptığımız bütün altyapı yatırımlarının karşılığını fazlasıyla alacağımız yeni bir döneme başlıyoruz. Bizler de 'Yüzyılın Enerjisi' anlayışıyla Türkiye'yi yeni yüzyıla taşıyacak enerji yol haritamızi geçtiğimiz haftalarda kamuoyuyla paylaşmıştık. Son derece önemli bir çalışmadır, Türkiye Ulusal Enerji Planı. Bu plan bize ne ifade ediyor? Türkiye’nin ilk etapta orta vadede 2035, uzun vadede 2053 yılına kadar enerjide kat edeceğimiz stratejiyi ve yolu bize gösteriyor. Yeşil kalkınma ve net sıfır emisyon hedeflerimiz çerçevesinde hazırladığımız Türkiye Ulusal Enerji Planı enerjide gelecek vizyonumuzdur. Türkiye bu hedeflere yürürken en büyük desteği mimar ve mühendislerimizden bekliyoruz çünkü bu hedefler tek başına bir üretim-tüketim dengesinin yeniden oluşturulması değil. Arka planda daha büyük bir hedefimiz var, o da kaynak üretiminden hiçbir zaman ayrı düşünmediğimiz yerli teknoloji üretimidir. Yeni teknolojilerin üretilmesinde, onların yaygınlaştırılmasında, belli gruplar halinde kümelenmesinde, son yıllarda sıkça duyulan start-up’lar, melek yatırımcılar gibi inovatörlerin sürece daha fazla dahil olmasında hiç şüphesiz sizlere büyük bir rol düşüyor" şeklinde konuştu.



"ENERJİ TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YATIRIM YAPAN HERKESE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"



Bakan Dönmez, Türkiye'nin 2035 ve 2053 hedeflerine temiz, çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji üretimiyle ilerleyeceğini söyleyerek, "O nedenle kaynak ne kadar yerliyse teknoloji de o kadar yerli olmalı. Kaynak ne kadar bizimse, teknoloji de bizim olmalı. Herkes gelecek planlanmasını da buna göre yapmalı. Aksi takdirde kaynağı yerli, teknolojisi ithal bir konumda enerji bağımsızlığından söz etmemiz mümkün değildir. Sizlere bu konuda açık çek veriyoruz. Enerji teknolojilerinin geliştirilmesi için yatırım yapan herkese her türlü desteği vermeye hazırız. Pazarımız sadece kendi ülkemiz ya da bölgemiz değil bütün dünyadır. Biz şuna inanıyoruz, enerji teknolojileri ve enerji sanayisi, Türkiye’nin ikinci savunma sanayi olabilecek imkan ve kabiliyetine sahip. Bu nedenle sahada mühendislerimizi, yatırımcılarımızı, girişimcilerimizi daha aktif görmek arzusundayız. Türkiye Yüzyılı yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın yüzyılı olacak. Bizler de inşallah hem üretim hem de fiyatlama noktasında Türkiye’yi yeni yüzyıla taşıyan ana sektörlerden biri olacağız" ifadelerini kullandı.