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Bakan Dönmez açıkladı! Dev tesisin yüzde 51'i tamalandı

#Doğal Gaz#Fatih Dönmez#Ekonomianasayfa
Bakan Dönmez açıkladı Dev tesisin yüzde 51i tamalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'inin tamamlandığını bildirdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "doğal gazın yeni evinde" çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Tuz yapılarında inşa edilen dünyanın en büyüğü olan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'i tamamlandı. Hedef 2023. Tamamlandığında ülkemizin toplam doğal gaz depolama kapasitesinin yarısını karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu tesis, 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesiyle Türkiye'nin gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayabilecek.

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#Doğal Gaz#Fatih Dönmez#Ekonomianasayfa