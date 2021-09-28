Bakan Dönmez açıkladı! Dev tesisin yüzde 51'i tamalandı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "doğal gazın yeni evinde" çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Tuz yapılarında inşa edilen dünyanın en büyüğü olan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin yüzde 51'i tamamlandı. Hedef 2023. Tamamlandığında ülkemizin toplam doğal gaz depolama kapasitesinin yarısını karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Doğalgazın yeni evinde çalışmalar devam ediyor. ⚒️



Tuz yapılarında inşa edilen dünyanın en büyüğü olan

Tuz Gölü DoğalGaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin %51'i tamamlandı. ⏳



🎯 Hedef: 2023

Tamamlandığında ülkemizin toplam doğalgaz depolama kapasitesinin yarısını karşılayacak. pic.twitter.com/Xpan42w1VL — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 28, 2021

Söz konusu tesis, 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesiyle Türkiye'nin gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayabilecek.