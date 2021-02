Bakan Dönmez: 800 kardeşimize istihdam sağlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerji alanında 2020 Türkiye'mizin yılı oldu. Biliyorsunuz, Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımız ve kendi irademizle çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz dedik. Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek." dedi.



İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Dönmez, AK Parti'yi yiğit anaların, eli nasırlı, alnı terli ama gönlü bu topraklar için atan cefakar babaların hareketi olarak nitelendirdi. Dönmez, partinin davasının, ülke ve millet için hizmet yoluna kendini adayanların davası olduğunu söyledi.



AK Parti'nin, Bilecik'in Söğüt ilçesinden yedi iklime yayılan asırlık çınarın en güzel meyvesi olduğunu söyleyen Dönmez, şöyle devam etti:



"Bosna'da şehit edilen mazlumların, Karabağ'da evlerinden sürülen göçmenlerin, Kıbrıs'taki kahraman Mehmetçik'in mirasına sahip çıkmış bir vefa yarışıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Karanlığa kapalı, aydınlığa açık' diyerek, milletimize umut olan AK Parti'mizin tüm gönüldaşlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Sizler, bu davaya, bu hizmet yarışına ve bu büyük harekete sahip çıkmış, ecdadımızın izlerini takip etmiş gönül erlerisiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hareketin ilk adımını attığında Türkiye yokluğa, fakirliğe ve adaletsizliğe mahkum edilmişti. İnsanlar inançlarından, fikirlerinden ve hatta sahip oldukları isimlerden dolayı haksızlığa uğruyordu. Projeler yarıda kalıyor, milletimizin alın teri adeta havaya saçılıyordu. Elektrik kesintileri günlük hayatın normal bir parçası olmuş, bazen büyük hastanelere dahi elektrik verilemiyordu. Doğal gaz sadece 5 büyükşehirde vardı. Gelişmiş ülkelerden neredeyse bir asır geride yaşıyorduk. Türkiye'nin milyarları boşuna harcanmış, umutlarımız yok edilmiş, yarınlarımız üç beş kişinin çıkarı için karartılmıştı."

Dönmez, AK Parti'nin Türkiye'yi, milletin desteğiyle dünyada birçok alanda örnek gösterilen konuma yükselttiğini, ekonomisiyle, askeri gücüyle, hastaneleriyle, enerjide hayata geçirdikleri dev projelerle Türkiye'ye yeni bir çehre ve umut dolu bir gelecek inşa ettiğini belirtti.



"TÜRKİYE'NİN KAYNAKLARINI YER ALTINDA BIRAKMAYACAĞIZ"



Dünyanın diğer ülkeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla nasıl mücadele edeceğini, hastanelerinin nasıl yeteceğini düşünürken Türkiye'nin hiçbir vatandaşını çaresiz bırakmadığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:



"Enerji alanında 2020 Türkiye'mizin yılı oldu. Biliyorsunuz, Karadeniz'de 405 milyarlık bir doğal gaz keşfettik. Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımız ve kendi irademizle çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz dedik. Şimdi ilk hedefimiz Akdeniz'de de bir keşif gerçekleştirmek. Biz bu hedefler peşinde koşarken, Türkiye için çalışırken bazıları da bizi yıldırmaya çalıştı. 'Ülkemizin ilk sondaj gemisi Fatih çalışmalara başlayacak.' dediğimizde, ilk önce 'Arayamazsınız.' dediler. Aradık. Sonra da 'Bulamazsınız.' dediler. Elhamdülillah bulduk. Şimdi de 'Bulduğunuz gazı çıkaramazsınız.' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki bizim arkamızda milletimiz var, Bilecik var, Söğüt var, milletimizin duaları var. Türkiye'nin kaynaklarını yer altında bırakmayacağız. Nasıl bulduysak öyle çıkarırız Allah'ın izniyle."



Bakan Dönmez, siyasetin lafla değil, icraatla yapılabileceğini belirterek, "Biz muhalefet gibi siyasetimizi yalanların, iftiralarının, laf cambazlıklarının üzerine kurmadık. AK Parti siyaseti erdem, dürüstlük ve değerler siyasetidir. Biz halkımıza verdiğimiz sözleri her zaman tuttuk. Hayal tacirliği, umut simsarlığı yapmadık." ifadelerini kullandı.



"BİZİ KENDİ TOPRAĞIMIZDA, DIŞ GÜÇLERİN OYUNLARIYLA YENEMEYECEKLER"



AK Parti'nin milletin partisi olduğunu anlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:



"AK Parti, bu ülkede sivil siyasetin, demokrasinin, özgürlüklerin ve umudun partisidir. Milletimizin geleceğine hançer vurmaya çalışanların, bu ülkeyi kaos ve karanlığa sürüklemeye çalışanların her zaman karşısındadır. AK Parti, yerliliğin ve milliliğin sembolüdür. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışıyla Türkiye'nin özüne dönüşüne AK Parti kadroları ve Cumhurbaşkanımız önderlik etmiştir. Biz doğu, batı, kuzey, güney demeden her yere aynı hizmeti götürüyoruz. Edirne'de ne varsa Hakkari'de de o olsun istiyoruz. Birileri durdurmaya, yolumuza taş koymaya kalksalar da ne diyoruz; Sayın Cumhurbaşkanımızın hep dediği gibi 'Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan.' Hem içeride hem dışarıda değerlerimize yapılan saldırılar artıyor. Sözde hak arayan uç gruplar, kıblemiz Kabe'ye utanmaz saldırılar yapabiliyor. Üniversiteleri ipotek altına alan bu gruplar milletimize düşmanlık yapmaya, dinimize nefret kusmaya açık açık devam ediyor. Bizleri 'öz yurdumuzda garip, öz vatanımızda parya' yapmaya çalışıyorlar ancak bizi kendi toprağımızda, dış güçlerin oyunlarıyla yenemeyecekler."



SON 18 YILDA BİLECİK'E 1,1 MİLYAR LİRALIK ENERJİ YATIRIMI



Dönmez, AK Parti'nin Bilecik'e büyük hizmetlerde bulunduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon projelerinden olan hastanenin kentte inşa edildiğini bildirdi.



Yüksek Hızlı Tren sayesinde Bilecik'in Ankara-İstanbul aksında önemli bir güzergah haline geldiğini vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:



"Duble yollar ve tünellerle Bilecik'imizi diğer şehirlere hızlı ve konforlu bir ulaşım ağıyla bağladık. Bursa-Yenişehir-Bilecik yoluyla da inşallah Bilecik ve çevresi Bursa Yenişehir Havaalanına bağlanacak. Şeyh Edebali Üniversite'mizi 2007 yılında kurarak hem Bilecik merkezde hem de ilçelerimizde binlerce gencimizi geleceğe hazırlıyoruz. Üçüncü Organize Sanayi Bölgesinin hazırlıklarına başladık. İnşallah onu da en kısa sürede tamamlayarak şehrimize ve ülkemize kazandıracağız. Dirilişin şehri, Ertuğrul Gazi'nin, Hayme Ana'nın yurdu Bilecik, hizmetlerimizle mamur oldu. Kardeşlerim, 2002'de Bilecik'e enerji alanında ne kadar yatırım yapılmıştı biliyor musunuz? Sadece 1 milyon lira. 2020'nin ilk 6 ayında üstelik salgın dönemi olmasına rağmen yaklaşık 57 milyon lira yatırım yaptık. AK Parti iktidarlarıyla son 18 yılda şehrimize toplam 1,1 milyar liralık enerji yatırımı yaptık. Bilecik'i doğal gazla 2006’da buluşturduk."



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrikte de Bilecik'e yakışan yatırımları art arda hayata geçirdiklerine değinerek, Bilecik'in hidroelektrikten güneşe ve rüzgara kadar birçok yenilenebilir enerji santraline ev sahipliği yaptığını dile getirdi.



"SÖĞÜT'TE 1,92 MİLYON ONS ALTIN REZERVİ KEŞFEDİLDİ"



Bilecik'in yer altı kaynaklarını millete sunmak için 18 yıldır yatırım ve çalışmalarını kararlı şekilde sürdürdüklerini aktaran Dönmez, "Bilecik'te 18 yılda madenciliğe yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yaptık. 2020'nin ilk 6 ayında Bilecik'te madenciliğe 392 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların güzel bir sonucu olarak Söğüt'te 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildi. Üretim sürecinde yıllık 6-7 ton altın elde edeceğimiz bu keşfimiz sayesinde 800 kardeşimize istihdam sağlayacağız." bilgisini paylaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada mazlumun, kimsesizin ve haklının yanında olmayı bir görev kabul ettiğini anlatan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, öz değerlerimize olan bağlılığımız ve milletimizden aldığımız güçle her geçen gün daha da büyük bir sorumluluğun altına giriyoruz. Türkiye'nin geleceği, çocuklarımızın yarınları ve mazlum coğrafyalar için yükümüz her geçen gün artıyor. Bu yükün altından Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle kalkıyoruz. Davamız Karabağ'dan Trablus'a, Cerablus'tan Kıbrıs'a kadar haklarımızı sonuna kadar savunmak, mazlumları asla yalnız bırakmamaktır. Girdiğimiz bu çetin mücadelede sizlerden aldığımız destek ve sizlerin yol arkadaşlığıyla yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Yolumuz hak yolu, davamız hak dava, kardeşliğimiz hak için kurulmuştur."

Kongreye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.