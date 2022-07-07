Bakan Dönmez: 358 metrede petrol bulduk, bu bir rekor

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan petrol kuyularını inceleyerek, “Bölgedeki üretilebilir petrol rezervi yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil. Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın, az ya da çok demeksizin enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var. Bölgede aynı potansiyele sahip 4-5 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik” dedi.



Ceyhan’a bağlı Soysalı Mahallesi’nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ araştırma sahasında çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalardan sonra yüksek kalitede olduğu öğrenilirken, alanda çalışmalar genişletildi.

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CUMHURBAŞKANI MÜJDEYİ VERDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçen hafta kabine toplantısı sonrası petrol müjdesini vererek, “Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır” ifadelerini kullandı.

Petrolün bulunduğu sahada çalışmalar sürerken bölgede 8 yeni kuyunun da açılması kararlaştırıldı. Bu kuyulardan ilkinin de çalışması başladı.



BAKAN DÖNMEZ İNCELEME YAPTI



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin’deki ‘Abdülhamid Han’ gemisindeki incelemelerin ardından petrol bulunan Ceyhan'ın Soysalı Mahallesine geldi. Bakan Dönmez’e Vali Süleyman Elban, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve yetkililer eşlik etti.

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İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrolün kalitesinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, “Geçen Eylül 2021’de sondajı tamamlayıp deneme için üretimlerine başlamıştık. Şu anda üzerinde bulunduğumuz Çukurova-1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan kuyu. Çukurova-2 ise 358 metreden. Bu kuyu, bu derinlikle Türkiye'de şimdiye kadar petrol çıkartılan en sığ kuyu özelliğini kazanmış oldu. Sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim” diye konuştu.‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ kuyularından günlük ortalama 100-120 varil petrol üretildiğini aktaran Bakan Dönmez, “İnşallah yıl sonuna kadar burada 8 kuyu daha açıp toplam 10 kuyuya ulaşacağız. Bu bölgedeki üretilebilir petrol rezervi de yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil. Bunun da 1 milyar dolar ekonomik büyüklük ifade ettiğini söyleyebiliriz” dedi.

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