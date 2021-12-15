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Bakan Dönmez: 2026’da konutların tüm ihtiyacı Karadeniz gazından karşılanacak

#Enerji Ve Tabii Kaynakları Bakanı#Fatih Dönmez#Ahmet Hakan
Bakan Dönmez: 2026’da konutların tüm ihtiyacı Karadeniz gazından karşılanacak

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı.

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Karadeniz’de keşfi yapılan gazla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Dönmez, “Karadeniz’deki gaz 2023’te siz ulusal sisteme bağlanacağı için herkes kullanabilir hale gelecek. Şimdi ilk üretimi biz günlük 10 milyon metreküp olarak planladık, bu da yaklaşık 3.5-4 milyar metreküp eder. 2025-2026 gibi muhtemelen plato dediğiniz yani maksimum üretim seviyesine çıkacağız ki orada da 15 milyar metreküp ile 20 milyar metreküp arasında bir üretim demektir. Öyle baktığımızda bugün konuklarımızın ürettiği gazın tükettiği gazın toplam miktarı da aşağı yukarı buralarda. Dolayısıyla, orada yıllık ürettiğimiz gaz hani teorik olarak baktığımızda konutların ihtiyacı kadar bir gazı biz üretiyor olacağız. Ondan sonra 20 yıl boyunca inşallah evlerin doğal gazı bizim gazımız olacak” dedi.

169 KİLOMETRELİK BORU HATTI

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Sakarya gaz sahasında ilk olarak 405 milyar metreküplük bir keşif, arkasından 135 milyar metreküp de Amasra sahasında bir keşfimiz olduğunu anımsatan Bakan Dönmez, “Boru hattına önümüzdeki yıl başlayacağız muhtemelen mayıs, haziran gibi boru hattını döşemeye başlayacağız su altına. Boru hattı 169 kilometrelik bir mesafeden oluşacak. Bu derinlikte, bu mesafede ve süreyi de dikkate aldığımızda projenin zamanında bitmesi halinde dünyada birkaç açıdan rekor kırılmış olacak. Kıyıdaki kara terminali dediğimiz terminalin de işleri sözleşmeleri ihaleleri yapıldı orada inşaatlar başlayacak. Şu anda borularımızı imal ediliyor yurtdışında belli bir safhaya geldi. Bu boruları döşeyecek firmayla da sözleşmeler imzalandı, onlar da inşallah önümüzdeki yılın mayıs, haziran ayı gibi gelmiş olacak ve süratle yılsonuna kadar da o boru döşeme işlemlerini bitireceğiz, testler bitecek inşallah ilk alevi 2023’te yakmış olacağız” diye konuştu.

Gazın ulusal sisteme dahil olmasıyla maliyet kontrolünün de ellerinde olacağına değinen Dönmez, şunları söyledi: “Biz özellikle gemilerimizi kendimiz filomuza dahil ettiğimiz için operasyonel maliyetleri de oldukça minimize ettik, bunlar bize maliyet avantajı sağlayacak. Tabi bazı işleri ister istemez ihtisas sahibi kurumlara yaptırıyoruz, bunlar çünkü bir defa yapılacak işler. Ama sondaj faaliyetleri bizim için son derece kritik faaliyetlerdi. Onlarla biz bir maliyet avantajı sağlayacağız. İnşallah sonunda günün sonunda hem devletimiz kazanmış olacak hem de milletimiz kazanmış olacak.”

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