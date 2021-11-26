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Bakan Dönmez: 2022 yılı ilk çeyrekte bir arama kuyusu daha açılıyor

#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez#Fatih Sondaj Gemisi#Arama Kuyusu
Bakan Dönmez: 2022 yılı ilk çeyrekte bir arama kuyusu daha açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022 yılı ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemisinin bir arama kuyusu daha kazmasının planladığını söyledi.

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Dönmez, “2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonlarını bitirmeyi planlıyoruz. Bir taraftan da, deniz tabanı üretim sistemleriyle kara tesislerinin malzeme temini ve inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız. Çalışmaların tamamlanmasını takip eden süreçte 2023 yılında Sakarya Gaz Sahası’ndan ilk faz üretime geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

HAM PETROL ÜRETİMİ

Dönmez dün katıldığı 13. Hidrokarbon Arama-Üretim İstişare Toplantısı’nda, eski sahaları yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele aldıklarını belirterek, “1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyumuzu, bugün yeni teknolojilerle yeniden değerlendirdik ve günlük 3 bin varilin üzerinde bir üretimle devreye aldık” dedi. 2020 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağırlıklı olmak üzere toplam 106 kuyu açıldığını kaydeden Dönmez, “106 kuyunun 48’i üretim, 39’u arama, 19’u ise tespit kuyusu. Bu kuyularda toplam 236 bin 477 metre sondaj yaptık. Arama kuyularımızın 6’sı petrol, 7’si doğalgaz, tespit kuyularımızın 12’si petrol, biri doğalgaz ve üretim kuyularımızın ise 45’i petrol açısından olumlu sonuçlandı. 2020 yılında; 22 milyon 269 bin 326 varil ham petrol, 457 milyon 826 bin 359 metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştirdik.

Toplamda 880 milyon 713 bin liralık devlet hissesini bütçeye gelir kalemi olarak yazdırdık” dedi. Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19.8 milyon varil ham petrol üretildiğini aktaran Dönmez, “Bunun yüzde 76’sını TPAO kalan yüzde 24’ünü ise özel sektör eliyle ekonomimize kazandırdık. Doğalgaz üretiminde toplam 347.3 milyon metreküp üretimi gerçekleştirdik. Günlük ham petrol üretim ortalamamız ise 65 bin 328 varil olarak gerçekleşirken, 1.15 milyon metreküplük de doğalgaz üretimimiz oldu” dedi.

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