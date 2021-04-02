Bakan Dönmez: 2 yıl içinde 1000 megavatlık kurulu güç tamamlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya'nın Karapınar ilçesinde yapımı devam eden, "dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali olması" planlanan tesiste 2 yıl içerisinde 1000 megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.



Dönmez, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya Enerji Koordinasyon Toplantısı'nda, kentteki enerji sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Dönmez, Konya'da bugüne kadar yapılan yatırımları, faaliyetleri ve yapılacak projeleri değerlendirdiklerini söyledi.



Konya'nın enerji ve tabii kaynaklar alanında kamu ile özel sektörde, 2002'de 11 milyon liralık yatırım aldığını hatırlatan Dönmez, "2020'de 1 milyar 42 milyon liralık yatırım yapmışız. Toplam 18 yılda yapılan yatırım miktarı da 6 milyar lira civarında. İnşallah bu yıl içerisinde yatırım hedefimiz 612 milyon lira. Bu, elektrik ve doğalgaz yatırım hedefimiz." ifadesini kullandı.



Konya'nın hem sanayi hem tarım hem de bir turizm kenti olduğuna dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:



"Konya aynı zamanda bir enerji kenti. Konya'mız, başta güneşi olmak üzere, yenilenebilir enerji potansiyelinin en yüksek olduğu kentlerimizden bir tanesi. Bu hassasiyetlerinden dolayı yerel yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Şu anda Konya sınırları içerisinde dünyadaki en büyük güneş enerjisi santralinin inşaatı devam ediyor. Konya Karapınar'da tam 1000 megavat kurulu gücündeki tesisin yapımı devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle güneş paneli üretim fabrikasını hizmete almıştık. O günden itibaren santral sahasında güneş panelleri monte etmeye ve elektrik üretmeye başladık. İnşallah 2 yıl içerisinde bu 1000 megavatlık kurulu gücü de tamamlamış olacağız. Ayrıca 4 tane biyokütle santralimiz var ki daha çok hayvansal atıkların bertarafı ve değerlendirilmesi kapsamında. 90 megavatlık bir tesisten bahsedebiliriz. 2 hidroelektrik santralimiz, 2 rüzgar, 1 termik olmak üzere toplamda 1580 megavatlık bir kurulu gücümüz de söz konusu."



Dönmez, Konya'da 2004-2005 yıllarından beri doğalgaz kullanıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Konya nüfusunun yüzde 85'ine denk gelen bir doğalgaz erişimi söz konusu. Konya nüfusunun yüzde 68'i de bu çağdaş, kaliteli, çevreci yakıtı kullanır hale geldi. 15 ilçe doğalgazı kullanıyor, geriye kalan 16 ilçemize doğalgazı, ne zaman ve nasıl götürebiliriz bunun müzakeresini gerçekleştirdik. Öncelikle nüfusu daha yüksek olan ilçelerimiz başlamak suretiyle kalan ilçelerimize de bir planlamayla doğalgazı ulaştırmış olacağız."

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