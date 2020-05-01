AA
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Bakan Dönmez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçilerimizin alnından süzülen her damla ter, ülkemizin enerjisine enerji katar, geleceğimizi aydınlatan üretim ateşimizi harlandırır. Tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
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