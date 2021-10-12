Bakan Çavuşoğlu: Aşı sertifikalarımız Endonezya ile karşılıklı geçerli olacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
İnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor Uzmanlar uyardı, dikkat edinİnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor! Uzmanlar uyardı, dikkat edin#Çakma
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
G.Saray stadının yeni ismi açıklandı İnanılmaz rakam...G.Saray stadının yeni ismi açıklandı! İnanılmaz rakam...#Galatasaray
Erdoğandan Afganistandan göç açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazErdoğan'dan 'Afganistan'dan göç' açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmaz #Cumhurbaşkanı Erdoğan
Girit 6.3 ile sallandı... Türkiye için tehlike var mıGirit 6.3 ile sallandı... Türkiye için tehlike var mı?#Deprem
Soğuk hava dalgası geliyor 6 derece soğuyacakSoğuk hava dalgası geliyor! 6 derece soğuyacak#Meteoroloji
Misli.comdan basketbola dev destek TBF ile iş birliği anlaşması imzalandıMisli.com'dan basketbola dev destek! TBF ile iş birliği anlaşması imzalandı#Misli.Com
Uzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldiUzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldi#Uzay
5 ayın zirvesini gördü ama... Uzmanlardan önemli uyarı5 ayın zirvesini gördü ama... Uzmanlardan önemli uyarı!#Kripto Para
Dev tanker saatli bombaya dönüştü... 360 metre... Her an infilak edebilirDev tanker saatli bombaya dönüştü... 360 metre... Her an infilak edebilir! #YEMEN
Avrupa ve Çinle birlikte birçok ülkede görülüyor... Krizde korkutan tahmin Yeni sorun yoldaAvrupa ve Çin'le birlikte birçok ülkede görülüyor... Krizde korkutan tahmin! Yeni sorun yolda#Uluslararası Enerji Ajansı
Ottur zararı yoktur demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike'Ottur zararı yoktur' demeyin... Bitki çaylarındaki tehlike! #Bitkisel Çaylar
Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı Yandım, izler hâlâ duruyor...Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı? 'Yandım, izler hâlâ duruyor...'#Epilasyon
Yeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gittiYeni yaşını böyle karşıladı: Ünlü konuklar akın akın onu kutlamaya gitti#Cardi B
7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yaseminnin evi7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo ile Yasemin'nin evi#Yasemin Şefkatli
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Çavuşoğlu: Aşı sertifikalarımız Endonezya ile karşılıklı geçerli olacak

#Aşı Sertifikası#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#Koronavirüs
Bakan Çavuşoğlu: Aşı sertifikalarımız Endonezya ile karşılıklı geçerli olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile yaptığı basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasını bugünkü bildirinin içine koyduk. Vatandaşlarımızın karşılıklı ziyareti daha da kolaylaşmış olacak. Aşı sertifikalarımız her iki ülkede geçerli olacak" dedi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Marsudi, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki dönemde Endonezya'ya ziyaretini bugün değerlendirdik. İlişkilerimizi daha önce üst seviyeye çıkarma kararı almıştık. Cumhurbaşkanımızın ziyareti marjında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın ilkini de gerçekleştirmek istiyoruz. Bu ilk zirvenin başarılı olması için biz iki dışişleri bakanı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bugün neler yapabileceğimizi konuştuk. Önümüzde taslak metinler var, bizim tarafımızdan, Endonezya tarafından bize iletilenler var. Bunları hızlandırarak zirve marjında imzalamak istiyoruz. Bugün 2 belgeyi arkadaşlarımız imzaladı. Bu her bir belge bizim Endonezya ile olan ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmektedir. Özellikle ticaret, savunma sanayi, sağlık başta olmak üzere her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirme konusunda irademiz tamdır" dedi.

İlgili Haberler:

İnternette, pazarda, dükkanlarda... Her yerde satılıyor! Uzmanlar uyardı, dikkat edinMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuErdoğan'dan 'Afganistan'dan göç' açıklaması: Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmaz

'AŞI SERTİFİKALARI İKİ ÜLKEDE KARŞILIKLI GEÇERLİ OLACAK'

Haberin Devamı

Bakan Çavuşoğlu, bugün kabul ettikleri ortak bildiri ile 'Seyahat Koridoru' düzenlemesini hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Diğer taraftan aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasını da bu günkü bildirinin içine koyduk. Vatandaşlarımızın karşılıklı ziyareti daha da kolaylaşmış olacak. Aşı sertifikalarımız her iki ülkede geçerli olacak. Endonezya vatandaşlarının 30 güne kadar vizesiz ülkemize seyahat etmesine imkan tanıdığımızı bildirdik. Sağlık alanında da imzalanan belge ile sadece pandemi döneminde birbirimize ilaç desteği değil, artık ortak üretime geçiyoruz. Savunma sanayi konusunda da Endonezya ile son yıllarda önemli yollar kat ettik. Orta ve uzun vadede ortak üretim ve teknoloji transferini başarmamız lazım, TİKA ile imzalanan belge ile üçüncü ülkelere kalkınma desteği vermek için Türkiye ve Endonezya işbirliği yapacaktır" diye konuşu. 

'İLK CUMHURBAŞKANLARIMIZIN İSMİNİ VERİYORUZ'

Haberin Devamı

Bakan Çavuşoğlu, bölgesel konuları da ele aldıklarını kaydederek, "Dostluğumuzun nişanesi olarak Ankara ve Cakarta'daki büyükelçiliklerimizin olduğu caddelere her iki ülkenin ilk cumhurbaşkanlarının ismini veriyoruz. Cakarta'da Atatürk ismini büyükelçiliğimizin olduğu caddeye veriyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, bölgesel konuları da değerlendirdiklerini kaydederek, "Afganistan bunlardan bir tanesi. 'Yeniden Asya' girişimimiz boşa değildi, bir slogan değildi. Köklerimiz Asya'dan. Asya'nın potansiyelini görüyoruz, ekonominin merkezi oldu. Yeniden Asya girişimimizin başarılı olması için Endonezya'yı en önemli ortak görüyoruz. Endonezya bu yılın sonunda G20 dönem başkanlığını İtalya'dan devralıyor. Biz de MIKTA'nın dönem başkanlığını devralıyoruz. MIKTA'nın önceliklerine ve faaliyetlerine baktığımızda önemli bir girişim olduğunu söyleyebiliriz. Endonezya'daki G20 zirvesi marjında da MIKTA'nın liderler seviyesinde ilk toplantısını Endonezya'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bölgelerimizde önemli aktör olmanın yanında dünyada da söz sahibi iki ülke olarak ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için çalışacağız" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşı Sertifikası#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#Koronavirüs