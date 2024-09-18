Bakan Bolat: Yurt dışı müteahhitlik sektörünün büyüklüğü 515 milyar dolar

Haberin Devamı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, müteahhitlik ve müşavirlik sektörünün yerel ekonomiye döviz kazandırdığına işaret ederek, "Firmalarımızın çalışmaları, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin diplomatik ve kültürel ilişkilerine de olumlu yansıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni" Ankara'da bir otelde yapıldı.

Tören, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin, her yıl firmaların ülkeleri dışında gerçekleştirdiği projelerden elde ettiği gelirleri esas alarak "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ne giren firmaların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlendi.

Bakan Bolat, törende yaptığı konuşmada, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinin Türkiye'nin uluslararası düzeydeki stratejik konumunu ve ekonomik potansiyelini gösteren sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Sektörün, teknoloji ve bilgi transferi ile ülkenin altyapı ve inşaat sektöründeki yetkinliğini artırarak yerel ekonomiye döviz kazandırdığına dikkati çeken Bolat, "Firmalarımızın çalışmaları, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin diplomatik ve kültürel ilişkilerine de olumlu yansıyor. Alınan her proje ve ihalesi ülkemiz açısından ihracat kapıları açıyor." diye konuştu.

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü yönetimiyle sağlanan istikrar, dışa açılma, dış ticarete dayalı büyümenin önemine işaret ederek, Türk bayrağını ulaşılabilen her bölgede dalgalandırma vizyonunun ve uygulanan kararlı politikaların söz konusu başarıda büyük etkisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, dünya inşaat sektörünün etkin yayınlarından ENR Dergisi'nin 2024 yılındaki listesinde müteahhitlik şirketi sayısına göre 43 firma ile Çin'den sonra ikinci sırada, uluslararası gelirlere göre de 8'inci sırada yer aldığını aktaran Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eylül ayı itibarıyla yurt dışı müteahhitlik sektörünün proje büyüklüğü 515 milyar dolar seviyesine ulaştı. 137 ülkede 12 bin 277 müteahhitlik projesinde Türk şirketleri tercih edildi. 2002 yılında proje adedi 2 bin 425 iken, 2003'ten bu yana 9 bin 852 proje kazanılmıştır. Geçen yıl rekor bir yıl oldu ve 28 milyar dolar değerinde proje üstenildi. Hava yollarından otoyollara, enerji santrallerinden demir yollarına kadar Türkiye'nin küresel müteahhitlik listelerinde üst sıralara yükselmesine katkı sağlayan sektörümüz, ekonomimiz için önemli bir başarı gösteriyor."



"TÜRK MÜŞAVİRLERİ 138 FARKLI ÜLKEDE 3,3 MİLYAR DOLARLIK PROJE KAZANDI"

Haberin Devamı

Bolat, teknik müşavirlik sektörünün de her geçen gün başarısını artırdığını ve müşavirlerin 138 farklı ülkede 3,3 milyar dolarlık proje kazandığına işaret ederek, teknik müşavirlikte de yıllık ortama 200 milyon dolarlık gelirin yakalandığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın açıkladığı 2030 Vizyonu kapsamında yüz milyarlarca dolarlık projelerin sektöre büyük fırsat sunduğunu belirten Bolat, müteahhitlerin Suudi Arabistan'da geçen yıl üstendiği 3 milyar dolara yakın projenin gelecek adına kendilerini yüreklendirdiğini bildirdi.

Bolat, Türkiye'nin Irak ile ilişkilerde çok parlak bir dönemde olduğuna işaret ederek, "Toplam 35 milyar dolar proje stoku ile müteahhitlik sektörümüzün ihale kazandığı 3'üncü ülke olan Irak ile önemli anlaşmalar imzalandı. Kalkınma Yolu Projesi Mutabakat Zaptı ve Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması iki ülke arasında yeni fırsatlara yol açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Bakan Bolat, Irak'a yakın zamanda müteahhitlik ve ticaret heyeti ziyareti gerçekleştireceklerini kaydetti.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN HAZIRIZ"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de konuşmasında, geçen yılın sektör için küresel düzeyde zor bir yıl olduğunu belirterek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren yurt içindeki güçlerini deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için seferber ettiklerini anlattı.

Devlet kurumları öncülüğünde bölgedeki tüm konutları ve altyapıyı yeniden inşa etmeye devam ettiklerine işaret eden Eren, depremlere karşı afet odaklı kentsel dönüşüm için de üzerlerine düşen her türlü görev için hazır olduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Eren, yurt içinde "ekonominin lokomotifi" olma şiarıyla çalıştıklarını aktararak, "Yurt dışında 'dünyayı inşa eden' olmak ve Türk müteahhitliğini bir marka haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya, dünyanın her köşesinde kurduğumuz şantiyelerimizde ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Yurt dışında sadece müteahhit olarak değil, yatırımcı ve işletmeci olarak da rol aldıklarını bildiren Eren, "Yurt dışındaki başarımızda teknik müşavirlik firmalarımızın da katkısını vurgulamak isterim. Onların yurt dışında yaptıkları projeler ve şartnameler sayesinde inşaat malzemeleri ihracatımızı da arttırmayı başardık." dedi.

Haberin Devamı

Eren, geçen yıl savaş şartlarına rağmen Rusya'nın hala lider pazarları olmaya devam ettiğine dikkati çekerek, Suudi Arabistan ve Irak'ın yakından takip ettikleri hedef ülkeler olduğunu aktardı.

Ukrayna'nın yeniden inşası sürecinde yer almak için temaslarının da kesintisiz devam ettiğini belirten Eren, "Japonya, İngiltere, İsviçre, Finlandiya, Avusturya ve Macaristan gibi birçok ülkeyle, finansman ihtiyacı olan Ukrayna, Endonezya, Özbekistan ile Sahra Altı Afrika ülkelerindeki projeler için Eximbank'la birlikte işbirliği anlaşmaları yaparak çözümler oluşturmaya çabalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, Türk bankalarının teminat mektuplarının faaliyette bulundukları ülkeler tarafından doğrudan kabulünün sağlanması talep ederken, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında yavaşlatılan projelerde teminat mektubu ve şantiye giderleri gibi masrafların müteahhide yüklenmemesi gerektiğini kaydetti

FİRMALARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Törene katılan, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" ile "Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşaviri" listelerinde yer alan müteahhitlik ve müşavirlik firmalarının temsilcileri, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Söz konusu listede yer alan müteahhitlik ve müşavirlik firmalarının isimleri şöyle:

"Limak, Rönesans, Enka, Yapı Merkezi, Ant Yapı, Esta, Cengiz, Gülermak, Aslan Yapı, Çalık Enerji, TAV, Kuzu, Nurol, Tekfen, Metag, Eser, Kolin, Polat Yol, Bayburt Grup, İlk, Alarko, Sembol, Yenigün, Gap, Onur, MBD, Dekinsan, Yüksel, Üstay, Duygu, Summa, Tepe, İris, Mapa, Stfa, Makyol, SMK, Nata, Ic İçtaş, Dorçe, Feka, Zafer, Doğuş, NKY, Proyapı, Yüksel Proje, Dolsar, Temelsu, Tekfen Mühendislik ve Mapa."