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Bakan Bolat'tan Suudi Arabistan açıklaması:İkili ticaret hacmimizin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi üzerine yoğunlaştık

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#Ticaret Bakanı#Suudi Arabistan#Ömer Bolat
Bakan Bolattan Suudi Arabistan açıklaması:İkili ticaret hacmimizin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi üzerine yoğunlaştık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 14:17

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ile görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi üzerine yoğunlaştıklarını bildirdi.

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Bakan Bolat, kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilebilecek yönlerine dair istişarelerde bulunduklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ikili ticaret hacmimizin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi üzerine yoğunlaştık. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında Türk firmalarının Suudi Arabistan'da üstlendiği projelerin artırılması ve turizm alanındaki işbirliğimizi geliştirme konularının üzerinde durduk."

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#Ticaret Bakanı#Suudi Arabistan#Ömer Bolat

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