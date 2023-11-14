Bakan Bolat: Hizmet ihracatında 100 milyar doları aşacağız

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari açığın 48 milyar doların altında gerçekleşebileceğine değindi. Bakan Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'nde konuştu.

Bolat, hizmet ihracatının son 12 ayda 100 milyar dolara yaklaştığını da belirtti.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Uluslararası kuruluşların küresel büyüme ve ticaret tahminlerine göre 2023 yılı için tahminlerini sürekli aşağı yönlü güncelledikleri dönemde, dünyada durgunluk ve küresel ticarette gerilemenin yaşandığı hepimizin malumudur. Hizmet ticaretinin önemi daha da artmaktadır.

Dijital teknolojide yaşanan hızlı değişiklikler, küresel salgınlar, göçler, yaşlanan nüfus ve genç neslin yeni talebi büyük fırsatlar barındırmaktadır.

Küresel ekonomi ve ticaretteki olumsuz seyir ile bölgedeki çatışmalarla deprem felaketine rağmen Türkiye ekonomisi yatırım, üretim, ihracat ve istihdam sağlamaya devam etmektedir.

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89 milyar dolar ihracatın 50 milyar doları net fazla. Yani ülkemize direkt olarak fazla olarak geliyor ve dış ticaret açığımızı kapamada da çok önemli bir fonksiyon icra ediyor.

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Allah'a şükür, bu noktada hizmetler sektöründeki ihracatımız 2023 yılında da artmaya devam ediyor. Son 12 ay itibarıyla 100 milyar dolara yaklaştı. İnşallah son 3 ayda 100 milyar doları aşacağız sizlerin sayesinde.

"CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI 48 MİLYAR DOLARIN ALTINDA TUTACAĞIZ"

Türkiyemiz hizmetler ihracatının fazlasıyla dış ticaretteki Temmuz ayından bu yana başlayan mal ihracatındaki artışlarla cari işlemler hesabında olumlu gelişmeler kaydetmeye başladı. Dün açıklanan veride 2 milyar dolar civarı cari fazla verdik. Ekim ayından da umutluyuz, dış ticaret açığımız 6,7 milyar dolardı. İnşallah cari işlemler açığını 48 milyar doların altında tutacağız.

2022 yılındaki ihracat desteği paketinde hizmetlerdeki ana sektör sayısını 12 sektöre çıkarmıştık. Yeni destek paketiyle mevcutları koruyup yeni destek modülleri sizler için hazırlıyoruz.