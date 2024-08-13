Bakan Bolat: Hedefimiz yazılım ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmak

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Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında, ihracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmalarına ilişkin işbirliği protokolünün imza töreni düzenlendi.

Bolat, Bakanlıktaki törende yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin 2003-2023 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüyerek, küresel anlamda güçlü performans sergilediğini söyledi.

Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın birbiriyle uyum içinde bulunduğu bir ülke olduğunu vurgulayan Bolat, ihracatı artırma ve ithalatı azaltma çabaları sonucu bu yılın ilk çeyreğinde sağlanan yüzde 5,7'lik büyümenin 1,6 yüzde puanının dış ticaretten geldiğini kaydetti.

Bolat, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın da istikrarlı artış gösterdiğine işaret ederek, mal ihracatının 2022'de yüzde 1,02'ye, 2023'te yüzde 1,08'e yükseldiği bilgisini verdi.

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İhracatçı sayısındaki artışa da dikkati çeken Bolat, "2002'de 32 bin olan ihracatçı sayımız, şu anda 140 bine ulaştı. İhracat Akademisi ile güçlü bir ihracat ordusu kurmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 2030'da kadar 200 bin kişilik bir ihracat ordusu kurmaktır. İhracat Akademisi Projesi de buna çok büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Bakanlık olarak ihracatçının doğru ve güncel bilgiye ulaşması için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Bolat, bu kapsamda e-Kolay İhracat Platformunun hayata geçirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Bolat, "İhracatçı Yetiştirme ve Network Programları" ile de özellikle kadın ve genç girişimcilerin dış ticaret süreçlerine entegre olmalarına katkı sağladıklarını anlattı.

"HEDEFİMİZ 2028'E KADAR YAZILIM İHRACATIMIZI 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK"

İhracat Akademisi ile tüm bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini akademik ve kurumsal çatı altında toplamayı amaçladıklarını belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Böylece ihracatçılarımızın eğitimi ve bilgilendirilmelerine yönelik çalışmalarımıza büyük bir ivme kazandırılacaktır. Üniversiteler ile iş dünyası arasındaki işbirliği, modern ekonomik gelişimlerin temel taşlarından birisidir. İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent, ODTÜ Teknokent gibi projelerimiz, Türkiye'mizin ihracat hamlesinde katma değeri ve teknoloji payı yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamıştır. Geçen yıl 3,5 milyar dolar yazılım ihracatı yaptık. Hedefimiz bunu 2028'e kadar 10 milyar dolara çıkarmak."

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Bolat, İhracat Akademisinin stratejik bir adım olduğuna dikkati çekerek, burada bakanlık uzmanları, sektörün alanında isim yapmış temsilcileri ve öğretim üyelerinin oluşturacağı kadroyla donanımlı ihracatçıların yetiştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

YÖK'ün koordinasyonuyla üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ile işbirliği gerçekleştireceklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Böylece bir network ortamı oluşturulacak ve bu eğitimler sırasında seminerlerle ihracatımızın önde gelen firma sahiplerinin öğrencilerle bir araya geleceği ve tecrübe paylaşımı programlarının yapılacağı çok iyi bir işbirliği ortamı sağlanmış olacak. Burada dış ticaretin tüm süreçleri uygulamalı şekilde anlatılacak. Katılımcıların daha sonra staj yapmalarına imkan sağlanacak. Buradaki müfredat Bakanlığımız, YÖK, işbirliği yapan üniversitelerimiz ve ihracatla ilgili konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Akademik Danışma Kurulu tarafından hazırlanmaktadır. İhracat Akademisinde kendisini geliştirmek isteyen dış ticaret uzmanlarından öğrencilere, firmasını uluslararası pazarlara taşımak isteyen girişimcilerden dış ticaret alanında kariyer yapmak isteyen profesyonellere kadar geniş bir öğrenci yelpazemiz olacak. Uluslararası pazarları analiz etmekten müşteri bulmaya, lojistikten gümrükleme işlemlerine, finansmandan markalaşmaya kadar ihracatın her aşamasına ilişkin edindikleri bilgi ve deneyimlerle firmalarına güç katacak mezunlar yetiştireceğiz."

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Konuşmaların ardından Bakan Bolat ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, işbirliği protokolünü imzalayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.