Bakan Bolat: Enflasyondaki gerileme belirginleşerek devam edecek

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hükümetin kararlı bir şekilde yürüttüğü ekonomi programı kapsamında dış ticaret açığındaki gerilemeyle büyüme kompozisyonunda iyileşme görüldüğünü, dezenflasyon sürecinin tesisiyle de fiyat istikrarına yönelik olumlu gelişmeler kaydedildiğini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Yıllık enflasyon patikasında görülen gerilemeyle enflasyonda düşüş sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Bolat, enflasyondaki değişimin temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Ömer Bolat, böylelikle Haziran 2024'te yüzde 71,6 seviyesinde gerçekleşen yıllık enflasyonun temmuzda 9,8 yüzde puan gerilediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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"Aylık bazdaki artış geçici faktörlerin etkisi ile gerçekleşmiş olup enflasyondaki gerileme önümüzdeki süreçte belirginleşerek devam edecektir. Çekirdek enflasyon ise (enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) aylık bazda yüzde 2,45 artmış olup yıllık bazda bir önceki aya göre 11,2 puan azalarak yüzde 60,2'ye geriledi."

Çekirdek enflasyon verilerinin manşet enflasyondan daha düşük seviyede gerçekleşmesinin, enflasyonun ana eğiliminde yavaşlamanın daha belirgin olduğunu gösterdiğini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin kararlı bir şekilde yürüttüğü ekonomi programı kapsamında, bir yandan dış ticaret açığındaki gerilemeyle büyüme kompozisyonunda iyileşme kaydedilirken, diğer yandan dezenflasyon sürecinin tesisiyle fiyat istikrarına yönelik olumlu gelişmeler kaydedilmektedir. Enflasyonda düşüş sürecinin önümüzdeki aylarda devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızın refah seviyesinin ve satın alma gücünün kalıcı olarak artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."