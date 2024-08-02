Bakan Bolat dış ticaret rakamlarını açıkladı! İhracatta tarihi rekor

Haberin Devamı

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Biz gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Gelişme büyüme oranları yıllık yüzde 5.4. Hamdolsun Türkiyemiz 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan ülkeler ligine yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz 13 bin 110 dolara yükseldi. 14-15 bin dolarlara ulaşmak hayal değil.

Dış ticaret açığı Temmiz ayında %42,3 oranında düşüşle 7,2 milyar dolara geriledi. Tarihin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Yüzde 13.8'lik aylık artış sağladık. 1 ayda 2.7 milyar dolar artış sağladık. Yüzde 13.8'e denk gelmektedir. İhracatçılarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Yıllıklandırılmış ihracat 261.5 milyar dolar oldu. Temmuz ayında farkı kapattık, artıya geçtik. 261.5 dolara ulaştık. Son bir yılda toplam mal ihracatımız yüzde 3,4 artmıştı. Hesaplarımıza göre yeni gerilimler savaş durumu olmazsa kumbara gibi biriktire biriktire 267 milyar dolar hedefimize sağdığız, Aralık ayında bu rakamı göreceğiz.

Haberin Devamı

Bu iki rekordan sonra detaylara geçeceğim. Yine çok müjdeli bir haber. İthalatta azalma trendi devam ediyor. Temmuz ayı ithalatında yüzde 8'lik gerilemeyi başardık. Burada ülke için gerekli olan ithalat zaten yapılıyor. Özellikle Türkiye'yi pazar gibi görüp, Türkiye'nin sanayilerini zor duruma sokabilecek ithalata karşı ciddi mücadele veriyoruz. Bu çabalarımızın sonunda aylık ithalatta 2.6 milyar dolar tasarruf ettik 30 milyar doların altında kalması sağlandı. Dış ticaret açığı yüzde 42 azaldı, 7.2 milyar dolara geriledi.

Bu yıl Haziran ve Mart ayında gerilememiz oldu, Nisan'da başabaştık. Diğer aylar geçen yılın epey üzerinde ihracat artışları sağlamış olduk. 7 aylık rakamlara baktığımızda ihracatımızda 148.8 milyar dolara ulaştık. Geçen yılın ilk 7 ayındaki rakam 142.9'du. 7 ayda yüzde 4.1'lik artış sağlamış olduk. İthalata baktığımızda burada da gerçekten ilk 7 ayda yüzde 8.4'lük gerileme başarıldı, 198.6 milyar dolara geriledi.

Eylül'de açıklanacak Temmuz ayı cari işlemler açığının 20 milyar dolar, belki de biraz daha aşağısına düşmesini bekliyoruz.