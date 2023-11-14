Bakan Bolat: Çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir

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Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Mal ve hizmetler ihracatımızı artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli-milli üretime sahip çıkmaya dönük uyguladığımız ithalat politikaları ile cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza karalılıkla devam ediyoruz.

Cari işlemler hesabı eylül ayında 1,9 milyar dolar fazla vererek, aylık cari fazla son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. 12 aylık cari işlemler açığı ise 56,6 milyar dolardan 51,7 milyar dolara gerilemiş bulunmaktadır. Hizmetler ihracatımız, son 12 ay toplamı olarak 2023 Eylül ayında 98,3 milyar dolara, turizm gelirimiz ise son 12 ayda, yıllık bazda 46,9 milyar dolara yükselerek rekorlarını yenilediler.

Ticaret Bakanlığı olarak, “Katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ve yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ve adil bölüşüm” önceliklerimiz ile Türkiye ekonomisindeki büyüme ortamı güçlendirilip, diğer taraftan da makroekonomik istikrarı kuvvetlendirici yapısal dönüşümü gerçekleştirme çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir.