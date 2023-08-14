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Bakan Bolat, Afganistan Başbakan Yardımcısı ile görüştü

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#Ticaret Bakanlığı#Ömer Bolat#Afganistan
Bakan Bolat, Afganistan Başbakan Yardımcısı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 00:11

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Ghani Baradar ile bir araya geldi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Ghani Baradar ile bir araya gelerek, Afgan halkının refahını teminen Afganistan'ın kalkınmasına Türkiye'nin olası katkıları ile ikili ticaret, yatırım ve lojistik konusunda bir görüşme yaptı.

Bolat, Türk iş dünyasının, Afgan iş dünyası ile ilişkilerini derinleştirmek konusunda kararlı olduğunu, bu doğrultuda Afganistan'da etkin bir şekilde çalışma arzusunda bulunduğunu ifade etti. 

Görüşmede, iki ülkede yatırımcı konumunda bulunan iş insanlarının önerileriyle, Afganistan ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi adına atılabilecek adımlar ele alındı.

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#Ticaret Bakanlığı#Ömer Bolat#Afganistan

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