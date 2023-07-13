×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Bolat açıkladı: Küresel ihracatta yüzde 1,04 pay alındı

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Bolat#İhracat#Küresel İhracat
Bakan Bolat açıkladı: Küresel ihracatta yüzde 1,04 pay alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 09:24

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Türkiye'nin yıllıklandırılmış ihracatı 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan yüzde 1,04 pay aldı" dedi.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılının ilk çeyreğinde de artış trendinin devam ettiğini ve Türkiye'nin yıllıklandırılmış ihracatının 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan %1,04 pay aldığını söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bolat, şunları söyledi:

"Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre 2021 yılında dünya ihracatı 22,3 trilyon dolar olarak gerçekleşmiş olup Türkiye’nin ihracatı bu dönemde 225,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek dünya ihracatı içerisindeki pay tarihinde ilk defa %1 seviyesinin üzerine çıkmıştır. Böylelikle ihracatımızın dünya ihracatı içerisindeki payı %1,01 seviyesine yükselmiştir. 
 
2022 yılında Dünya ihracatı 24,9 trilyon dolar olurken, ülkemiz ihracatı 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ülkemizin dünya ihracatı içerisindeki payı %1,02 seviyesine ulaşmıştır.

Haberin Devamı

2023 yılının ilk çeyreğinde de artış trendi devam etmiş ve yıllıklandırılmış ihracatımız 255,7 milyar dolarla küresel ihracattan %1,04 pay almıştır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Bolat#İhracat#Küresel İhracat

BAKMADAN GEÇME!

2023te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

2023'te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

#İnflamasyon
Parmak arası terlik kullananlar dikkat Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

Parmak arası terlik kullananlar dikkat! Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

#Sağlık
Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması