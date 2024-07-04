×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Bolat açıkladı! Kooperatiflere destek paketi

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Bolat#Ticaret Bakanı#Kooperatif
Bakan Bolat açıkladı Kooperatiflere destek paketi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 09:01

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında, kooperatiflere mal alımlarında 400 bin, hizmet alımlarında 60 bin, nitelikli personel istihdamında personel başına 204 bin lira hibe verileceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Bakan Bolat'ın açıklaması şöyle:

Müjdemiz olsun!

Ticaret Bakanlığı olarak, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programımız (KOOP-DES) kapsamında, kooperatiflerimize projeleri bazında nakdi destekler sağlamaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda; 2024 yılı ikinci çağrı dönemini kooperatiflerimizin başvurularına açmış bulunuyoruz. Kooperatiflerimiz; mal alımlarında 400.000 liraya, hizmet alımlarında 60.000 liraya, nitelikli personel istihdamlarında bir personel için yıllık 204.000 liraya ve iki personel içinse yıllık 408.000 liraya kadar hibe desteklerimizden faydalanabilecektir.

Ticaret Bakanlığımız görev alanında yer alan tüm kooperatiflerimize ve üst kuruluşlarına açık olan Program kapsamındaki proje başvuruları, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar Ticaret İl Müdürlüklerimize yapılabilecektir.

Haberin Devamı

Tüm kooperatiflerimize hayırlı olsun.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Bolat#Ticaret Bakanı#Kooperatif

BAKMADAN GEÇME!