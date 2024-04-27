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Bakan Bolat açıkladı: Filistin hurmasına gümrük muafiyeti

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#Bakan Bolat#Filistin Hurması#Gümrük
Bakan Bolat açıkladı: Filistin hurmasına gümrük muafiyeti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 11:08

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Filistin ekonomisine yardım edecek gümrük muafiyetini duyurdu.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile geçtiğimiz Aralık ayında yapmış oldukları görüşmede alınan kararları sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Bolat, “Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile geçtiğimiz Aralık ayındaki görüşmemizde aldığımız karar neticesinde Filistin’den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasını 5 bin tona yükselttik. Filistin’in en önemli ihraç ürünlerinden hurmanın Filistin ekonomisine katkısını bilerek, Filistin'in talebinin ötesinde, daha önce 3 bin ton olan miktarı 5 bin tona yükselttiğimiz Ortaklık Komitesi kararı yayımlandı” ifadelerini kullandı.

Alınan karar neticesinde Filistin ekonomisinin göreceği olumlu etkiyi dile getiren Bolat, “Söz konusu kararın Filistin ekonomisine sağlayacağı katkının hayırlı olmasını diliyor, her konuda Filistinli kardeşlerimizin taleplerini öncelikle ve tüm imkanlarımızı kullanarak karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.

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#Bakan Bolat#Filistin Hurması#Gümrük

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