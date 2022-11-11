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Bakan Bilgin'den EYT'liler ile ilgili son dakika açıklaması: Aralık'ta Meclis'te... 1.5 milyon kişi kapsıyor... Yaş haddi detayı...

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#Bakan Bilgin#Asgari Ücret#Reel Ücret
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 11:12

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili olarak, "Ücret enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak şekilde olacak" açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin sözleşmeli personele ilişkin "Çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde uygulamaya geçireceğiz" dedi. Bakan Bilgin EYT ile ilgili ise, "EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclis’e takdim edeceğiz" şeklinde belirtti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2023 yılı bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, "Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak" dedi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SÖZLERİ

Bakan Bilgin, "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

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EYT ARALIK AYINDA MECLİS'E GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "1,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren düzenlemeyi Aralık ayı içerisinde Meclis’e takdim edeceğiz" dedi. Bakan Bilgin açıklamalarına şöyle devam etti: Yeni yılla birlikte EYT devreye girmiş olacak. Yaş şartını kaldırsak emekli olacak 1,5 milyon insan var. EYT'de yaşı bekleyenlerin yüzde 87'si bir işte çalışıyor. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız. Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin bu sorun Meclis'te çözülmüş olacak.

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#Bakan Bilgin#Asgari Ücret#Reel Ücret

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