Bakan Bilgin’den EYT ve asgari ücret açıklaması... ‘Çözüm aşamasına geldik’

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İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

Tüm işverenleri zorunlu olarak protokole uymak zorunda olduklarının altını çizmek isterim. Biz kamu işveren sendikasına bağlı değil, o protokol bizi bağlamaz düşüncesi saçma sapan bir düşüncedir. Bizim paydaşlarımızın bir uzlaşmayla vardığı çerçeve anlaşmasıdır.

"ARALIK AYINDA YENİDEN ASGARİ ÜCRETİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık.

EYT AÇIKLAMASI: ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK

EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız.

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"KAPSAM DIŞI KALAN 90 BİN CİVARINDAKİ SÖZLEŞMELİ PERSONELLE İLGİLİ ÇALIŞMA TAMAM"

696 ile ilgili işçilerin problemleri var, onun çözülmesi daha kolay. Hazırlıkları tamamlandı, 90 bin civarında işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya, kadrolu olarak geçmesi konusunda çalışmaları tamamladık. Onun da uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim. Türkiye dünyanın yaşadığı krizlerin etkisi altında ama aynı zamanda Türkiye insanlık için çok önemli adımlar attı.

Bizim toplu sözleşmelerle bütün sendikacıların bize söyledikleri bir şey var: Toplu sözleşmede elde ettiğimiz ücreti sonuna kadar elde etmek istiyoruz. Bu haklı bir taleptir. Bu konuda da Maliye ve Ekonomi Bakanı'yla görüşmelerimiz var. Vergideki oynaklığın düzenlenmesi gerekir, bu konuyla ilgili Bakan Beyle görüştüm, olumlu olduğunu söyleyebilirim.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız.

Çıkacak reel enflasyon nedir, ona göre değerlendireceğiz. Aralık ayında ortaya çıkan tabloya göre değerlendirmeyi yapacağız.

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Henüz bir oran konuşmadık, toplu sözleşmede elde edilen ücretin yıl sonunda geçerliliğini koruyacak bir verginin dikkate alınması. Daha da önemlisi kriz döneminde bunun sabitlenmesi.

Bana sık sık soruluyor. Ben Bağ-Kur'luyum şu kadar maaş alıyorum ama benimle çalışan işçi daha fazla maaş alıyor. Farklı primler ödendiği için oluyor.