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Bakan Bilgin'den enflasyon mesajı: Yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız

#Vedat Bilgin#Enflasyon#EYT
Bakan Bilginden enflasyon mesajı: Yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız" dedi.

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AK Parti Kütahya İl Başkanlığını ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Covid-19 salgını sonrasında dünyada ikinci en yüksek büyüme oranını Türkiye'nin yakaladığını söyledi.

Türkiye'nin yoluna devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, "Enflasyonun bütün tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız. Milletimize sözümüz var, enflasyona ezdirmeyeceğiz kimseyi, emekçilerimizi, çalışanlarımızı. Türkiye yoluna devam edecek. Büyümeyle devam edecek, kalkınmayla devam edecek, demokrasiyle devam edecek. Dolayısıyla önümüzde Türkiye'nin geleceği var. Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma sorumluluğu var. Bu sorumluluktan asla kaçmayacağız. Türkiye çok şükür bunu üretim gücüyle aşacak. Başka bir yolu yok, Türkiye sanayisiyle, kalkınmasıyla, ekonomideki büyümeyle, istihdamıyla, yeni yatırımlarıyla, yeni iş alanlarıyla bunu aşacak. Enflasyon büyük bir sorun ama ona karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Uyguladığımız sosyal politika tedbirleri, ücret politikaları, işte 3600'dan asgari ücrete kadar. Önümüzdeki günlerde geçici işçiler sorunu, kamudaki muhtelif sözleşme biçimleri var, onların sorunları, EYT, bütün bu sorunlar çözülecek sorunlardır ve bunları Türkiye çözecek güçte olan bir ülkedir. Onun için geleceğe ümitle bakıyoruz. Bu ümidimizi çalışmamızla, gayretimizle milletimizle bütünleşerek ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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Bilgin'e ziyaret sonrası AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya milletvekili Ceyda Çetin Erenler tarafından hediye takdim edildi.

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#Vedat Bilgin#Enflasyon#EYT

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